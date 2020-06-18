Прокуратура Німеччини звинуватила Росію у вбивстві чеченського командира

Німецька прокуратура висунула обвинувачення громадянину РФ у вбивстві колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в берлінському Тіргартені в минулому році.

Як повідомила пресслужба Федеральної прокуратури Німеччини, вбивство замовив уряд Росії. Його причиною стали "ворожі" відносини жертви з російською державою.

"У невстановлений час до 18 липня 2019 року державні органи центрального уряду Російської Федерації наказали обвинуваченому ліквідувати Торніке К., громадянина Грузії чеченського походження", – сказано в повідомленні.

Прокурори відзначили, що підозрюваний "виконав державний наказ про вбивство опівдні 23 серпня 2019 року".

"Обвинувачений прийняв урядове замовлення на вбивство. Він або сподівався на фінансову винагороду, або поділяв мотив своїх клієнтів", – відзначили в прокуратурі.

МЗС ФРН запросило посла РФ в Німеччині для викладу йому позиції німецької сторони щодо цієї справи.

Про це заявив сам міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

"Що стосується вбивства в Тіргартені, то це надзвичайно обтяжлива подія... Що стосується підозри впливу російських органів, яке було підтверджено генеральним прокурором, ми вже відреагували ще на початку розслідування вбивства в Тіргартені і через недостатню співпрацю російських органів в зв'язку з цим вислали співробітників російського посольства", – сказав Маас.

Як писав OBOZREVATEL, ЗМІ вдалося знайти нові підтвердження того, що вбивство чеченця Зелімхана Хангошвілі в Берліні було організовано спецпідрозділом ФСБ Росії "Вимпел".