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ПолітикаЕкономіка
Сергій Борщевський
Сергій Борщевський
Письменник і дипломат, експерт Центру дослідження РосіїВсі статті автора

Прокол Шойгу в незнанні історії, або Іноді краще жувати...

15.4т

Очільниця Міністерства оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн заявила, що з Росією треба вести діалог з позиції сили, оскільки президент Путін "не цінує слабкості". Інтерв¢ю, звідки взята цитата, було оприлюднено ще 21 квітня 2018 року. Через 100 днів цей уже призабутий сюжет отримав несподіване продовження. Не знаю, чи то сам Путін, щоб не забути німецької, читає старі журнали, чи то в російському посольстві в Берліні хтось раптом прокинувся, але 11 серпня в інтерв¢ю каналу "Россия 24" (а кому ж іще?) міністр оборони РФ Шойгу накинувся на свою німецьку візаві (дарма що дама!) і застеріг, що, мовляв, "ще двісті років не варто такого казати", а ще порадив пам¢ятати історію й "спитати в дідусів, як воно говорити з Росією з позиції сили".

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А тепер пригадайте рекламу з текстом "іноді краще жувати, ніж говорити". Це я про пораду Шойгу пам¢ятати історію. Бо якби сам Шойгу "спитав у дідусів", то вони б йому нагадали, що колись його батьківщина Тува (а від грудня 1993 року Тива) була незалежною країною і називалася Тувинською Народною Республікою. І що 25 червня 1941 року Тува вступила в Другу світову війну на боці СРСР, постачала радянській армії коней, а ще худобу, харчі, лижі... А громадяни Туви поповнювали лави радянського війська. Але під кінець війни Сталін злякався, що багата кольоровими металами, залізом, вугіллям, азбестом, золотом, сапфірами, ртуттю Тува може відійти до Китаю, й зіграв на випередження. Звісно ж, як завжди в таких випадках хоч у царській Росії, хоч у СРСР, усе було зроблено "згідно з волею тувинського народу". Або як сказано в одному з російських підручників з історії, "зміцнення позиції СРСР на міжнародній арені на останніх етапах війни дозволило радянському керівництву проводити рішучу політику щодо Тувинської держави".

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В чому виявилася ця "рішуча політика"? А в тому, що 11 жовтня 1944 року Тувинська Народна Республіка припинила існування. Натомість на мапі з¢явилася Тувинська автономна область у складі Російської Федерації, яку через сімнадцять років "підвищили" до статусу автономної республіки (знов-таки в складі Росії).

Не знаю, що відповіла (і чи відповіла взагалі) Шойгу на його недвозначний натяк німецька колега. Я на її місці бумерангом повернув би Сєргєю Кужугетовичу його пораду "спитати в дідусів".

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Автор
Сергій БорщевськийСергій Борщевський
Особа
Сергій Шойгу
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Кротов Даниил
Кротов Даниил
автор тебе лучше борщ жрать. а не писать хуйню всякую. папуасы. а что скучаете за фашистами? правильно Шойгу сказал, вы терпилы, и должны жить в страхе.
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1
7
Иванова Елена
Иванова Елена
Кротов Даниил, Только пока что в страхе живешь ты!!! А скоро и борща не из чего будет сварить) Хотя вы его и варить то не умеете)) Не, вам только щи!!! Пустые))
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3
0
Минько Вячеслав
Минько Вячеслав
... и не мешало-бы тому кужухетовичу припомнить какой ценой досталась эта якобы победа и кто помогал и с чьей помощью одержали ту победу.Только эти кужухетовичи не хотят помнить ни каких уроков истории у них втемяшились в их головы имперские амбиции.
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8
1
Перебей Иван
Перебей Иван
Русские? Ха-ха! Прилагательные.
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8
1
Київський Ігор
Київський Ігор
Петренко Сергей, Чьи холопы
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4
1
Петренко Сергей
Петренко Сергей
Перебей Иван, Это ответ на вопрос чьи вы.
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5
1

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