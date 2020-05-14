Вся история с происхождением коронавируса окружена толстым слоем мифов. Миф # 1, который легко покупается публикой, говорит о том, что существует некий научный консенсус. Научного консенсуса не существует, поскольку консенсус подразумевает единое представление ученых из отрасли о происхождении того или иного вируса, заболеваний и отсутствие внятной версии, которая бы противоречила этому так называемому консенсусу.

На сегодняшний день существуют две версии. Одна из них говорит о происхождении вируса естественным путем на рынке морепродуктов в Ухане. Эта версия, растиражированная различными СМИ, и является так называемой консенсусной, но на сегодняшний день у нее нет никаких подтверждений. Более того, есть очень много фактов, которые ее напрямую опровергают и сами китайские власти уже отказались от этой версии. Солидные ученые также стараются сейчас избегать прямой ассоциацией с ней. На сегодняшний день, если мы сложим вместе набор имеющихся фактов, то, увы, версия о естественном происхождении пока не имеет достаточно подтверждений.

Тщательный и беспристрастный анализ всей имеющейся информации указывает на то, что версия о том, что этот вирус как-то "выскочил" из Уханьской лаборатории, она имеет гораздо больше реального фактического материала.

Более того, те, кто активно продвигают другую точку зрения и пытаются забить своих оппонентов, они, если мы внимательно посмотрим, имеют прямой интерес к этой истории. Когда выступают какие-то люди с заявлениями, важно понимать, нет ли у них конфликта интересов.

У основной группы ученых, которые отстаивают версию об естественном происхождении коронавируса, начавшуюся с предположения о рынке морепродуктов, а сейчас зависла в воздухе, то у всех этих ученых обнаруживается довольно очевидный интерес отвести подозрения о Уханьской лаборатории, так как они все на каком-то этапе были связаны с ней напрямую, или с работами, которые там велись.

Это коллектив ученых, работавших над возможным усилением разного рода коронавирусов, которые могли бы потенциально представлять угрозу для человека. Не знаю, сделали ли они это специально, или вирус "отскочил" по случайности.

Природная версия на сегодняшний день полностью разваливается. И пока мы должны остановиться на том, что скорее всего это произошло в лаборатории.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram