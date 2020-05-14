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14 травня • оновлено в 16:50
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Гаррі Каспаров
Гаррі Каспаров
Російський опозіціонер Всі статті автора

Происхождение коронавируса: мифы и правда

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Вся история с происхождением коронавируса окружена толстым слоем мифов. Миф # 1, который легко покупается публикой, говорит о том, что существует некий научный консенсус. Научного консенсуса не существует, поскольку консенсус подразумевает единое представление ученых из отрасли о происхождении того или иного вируса, заболеваний и отсутствие внятной версии, которая бы противоречила этому так называемому консенсусу.

На сегодняшний день существуют две версии. Одна из них говорит о происхождении вируса естественным путем на рынке морепродуктов в Ухане. Эта версия, растиражированная различными СМИ, и является так называемой консенсусной, но на сегодняшний день у нее нет никаких подтверждений. Более того, есть очень много фактов, которые ее напрямую опровергают и сами китайские власти уже отказались от этой версии. Солидные ученые также стараются сейчас избегать прямой ассоциацией с ней. На сегодняшний день, если мы сложим вместе набор имеющихся фактов, то, увы, версия о естественном происхождении пока не имеет достаточно подтверждений.

Тщательный и беспристрастный анализ всей имеющейся информации указывает на то, что версия о том, что этот вирус как-то "выскочил" из Уханьской лаборатории, она имеет гораздо больше реального фактического материала.

Более того, те, кто активно продвигают другую точку зрения и пытаются забить своих оппонентов, они, если мы внимательно посмотрим, имеют прямой интерес к этой истории. Когда выступают какие-то люди с заявлениями, важно понимать, нет ли у них конфликта интересов.

У основной группы ученых, которые отстаивают версию об естественном происхождении коронавируса, начавшуюся с предположения о рынке морепродуктов, а сейчас зависла в воздухе, то у всех этих ученых обнаруживается довольно очевидный интерес отвести подозрения о Уханьской лаборатории, так как они все на каком-то этапе были связаны с ней напрямую, или с работами, которые там велись.

Это коллектив ученых, работавших над возможным усилением разного рода коронавирусов, которые могли бы потенциально представлять угрозу для человека. Не знаю, сделали ли они это специально, или вирус "отскочил" по случайности.

Природная версия на сегодняшний день полностью разваливается. И пока мы должны остановиться на том, что скорее всего это произошло в лаборатории.

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Автор
Гаррі Каспаров Гаррі Каспаров
Тема
Коронавірус
Джерело
Джерело: Facebook Гарри Каспарова
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Бабич Александр
Бабич Александр
у кремлівських пі.дера.стів та пригожинських тролів стійка алергія на розумних людей, на шкталт Каспарова, бо їх рівня інтелекту не вистачає, щоб зрозуміти написане
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Бабич Александр, Deep Blue умнее Гарика с1997 года.
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Бабич Александр
Бабич Александр
Бабич Александр, до речі , дивує істеричне смердюче скавучання ботів з па.Ра.ші, адже стаття не про ботоксного ху.й.ла і навіть не про па.Ра.шу
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россия5 москва5
россия5 москва5
ещё один халявщик на кормушку обоза.
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Иванова Елена
Иванова Елена
россия5 москва5, боишься конкуренции?? да тебе равных нет!!!!
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Platonov Dmitry
Platonov Dmitry
Есть у меня знакомая, она дочь офицера и по специальности вирусологиня. Так она мне такого про шахматы понарассказывала, просто ужос
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Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

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