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"Продали Україну!" Стало відомо, як Росія виторгувала повернення в ПАРЄ

5.4тЧитати матеріал російською

Росія домовилася з Заходом про повернення в ПАРЄ, а у відповідь знаходить схему звільнення моряків і допускає до Криму моніторингову місію Ради Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерела.

Відзначається, що між Заходом і Москвою ще до вступу на посаду президента України Володимира Зеленського існував непублічний план, куди входили полонені моряки.

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Згідно з цим планом російська делегація повертається в ПАРЄ. А натомість Росія звільняє моряків і допускає до Криму моніторингову місію Ради Європи. Також РФ повинна була відновити платежі в бюджет РЄ, де вона вже накопичила борг близько 70 млн євро.

Видання пише, що українські дипломати знали про такий план, однак він звучав як "ультиматум", або "пропозицію, від якої не можна відмовитися".

Крім того, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон надали цей план українській стороні під час візитів президента Володимира Зеленського в Париж і Берлін, проте згоди українського глави на цю угоду вони не отримали.

"Нам продають те, про що вони вже домовилися з Росією", – відзначається в публікації.

ПАРЄ

ПАРЄ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ангела МеркельЕммануель Макрон Володимир Зеленський
Теги
РосіяПАРЄ
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Asiatour Asiatour
Asiatour Asiatour
Ну нормальный план. Хоть моряки домой вернутся. Пеця до сих пор бы на их заточении пиарился, но для освобождения палец о палец не ударил бы.
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Mega Death
Mega Death
За что люблю украинцев, так за то что они всегда найдут оправдание своей некчемности и из любой зрады перемогу для себя слепят))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
)))Путин всегда говорил европоидам...приезжайте в Крым...ради бога...через мост или Москву
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