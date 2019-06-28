"Продали Україну!" Стало відомо, як Росія виторгувала повернення в ПАРЄ

Росія домовилася з Заходом про повернення в ПАРЄ, а у відповідь знаходить схему звільнення моряків і допускає до Криму моніторингову місію Ради Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерела.

Відзначається, що між Заходом і Москвою ще до вступу на посаду президента України Володимира Зеленського існував непублічний план, куди входили полонені моряки.

Згідно з цим планом російська делегація повертається в ПАРЄ. А натомість Росія звільняє моряків і допускає до Криму моніторингову місію Ради Європи. Також РФ повинна була відновити платежі в бюджет РЄ, де вона вже накопичила борг близько 70 млн євро.

Видання пише, що українські дипломати знали про такий план, однак він звучав як "ультиматум", або "пропозицію, від якої не можна відмовитися".

Крім того, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон надали цей план українській стороні під час візитів президента Володимира Зеленського в Париж і Берлін, проте згоди українського глави на цю угоду вони не отримали.

"Нам продають те, про що вони вже домовилися з Росією", – відзначається в публікації.

ПАРЄ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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