"Проблема з унітазом!" Російські пропагандисти жорстко оскандалилися фейком про катери України. Відео

Російські пропагандисти опублікували в мережі фейкове зізнання нібито українського моряка, який стверджує, що унітази з катерів ВМС України ніхто не крав.

Стрім з лже-військовим був частиною програми "Вечера у дяди Миши". Так, пропагандисти стверджують, що насправді українське командування нібито неправильно повідомило ЗМІ деталі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Українські катери, які повернула Росія "Крим.Реаліі"

"Командир прийшов і запитав, чи все на місці... Хтось вискочив і сказав, що з унітазами якісь проблеми... А той неправильно зрозумів, вискочив і доповів ЗМІ, що їх взагалі немає..." – говорить представлений пропагандистами як український моряк військовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росія передала Україні кораблі, захоплені поблизу Керченської протоки у листопаді 2018 року. Процедура передачі суден відбулася 18 листопада о 12:00 за київським часом.

З'ясувалося, що кораблі прибули у напіврозібраному стані та без бойового запасу.

Моряки заявили, що з борту забрали навіть їхні особисті речі, зокрема білизну.

Командувач ВМС Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко заявив, що росіяни познімали на кораблях плафони, розетки і навіть унітази.

У ФСБ запевнили, що судна відправили у "нормальному стані".

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