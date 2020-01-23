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23 січня • оновлено в 13:50
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"Проблема з унітазом!" Російські пропагандисти жорстко оскандалилися фейком про катери України. Відео

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Російські пропагандисти опублікували в мережі фейкове зізнання нібито українського моряка, який стверджує, що унітази з катерів ВМС України ніхто не крав.

Стрім з лже-військовим був частиною програми "Вечера у дяди Миши". Так, пропагандисти стверджують, що насправді українське командування нібито неправильно повідомило ЗМІ деталі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

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Українські катери, які повернула Росія

"Крим.Реаліі"

"Командир прийшов і запитав, чи все на місці... Хтось вискочив і сказав, що з унітазами якісь проблеми... А той неправильно зрозумів, вискочив і доповів ЗМІ, що їх взагалі немає..." – говорить представлений пропагандистами як український моряк військовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Обмін полоненими Загострення в Азовському морі Анексія Криму
Місце
Росія
Тег
Керченська протока
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
На момент передачи унитазы есть, что зафиксировано на видео, а вот фото без унитазов на момент прибытия так и не опубликовано - одни нахрюкивания, что их там нет. Так что где фейк и так понятно.
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Pollak John
Pollak John
и фонари вата не снимала , и трусы у боцмана она не воровала , и моторную лодку никто пальцем не тронул и проводку никто не ломал , и к двигателям никто из ватничков не прикасался ) Ох и лохи эти ватаны )
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