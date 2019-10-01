Про Україну забув? Макрон у ПАРЄ раптово підтримав Росію

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав повернення російської делегації на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це він заявив, виступаючи в ПАРЄ у вівторок, 1 жовтня. При цьому лідер французів наголосив, що повернення РФ до ПАРЄ не означає, що у Європі забули про "заморожені" конфлікти на континенті.

"Це рішення абсолютно не послаблює нашу європейську рішучість покласти край "замороженим" конфліктам", – акцентував Макрон.

Президент Франції пояснив, що під "замороженими конфліктами" мав на увазі кризи, пов'язані "з Україною, Грузією, Кавказом і Придністров'ям".

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив на Генасамблеї ООН, що помітив прогрес у ситуації на сході України.

Еммануель Макрон

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!