Про Україну забув? Макрон у ПАРЄ раптово підтримав Росію

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав повернення російської делегації на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.
Про це він заявив, виступаючи в ПАРЄ у вівторок, 1 жовтня. При цьому лідер французів наголосив, що повернення РФ до ПАРЄ не означає, що у Європі забули про "заморожені" конфлікти на континенті.
"Це рішення абсолютно не послаблює нашу європейську рішучість покласти край "замороженим" конфліктам", – акцентував Макрон.
Президент Франції пояснив, що під "замороженими конфліктами" мав на увазі кризи, пов'язані "з Україною, Грузією, Кавказом і Придністров'ям".
Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив на Генасамблеї ООН, що помітив прогрес у ситуації на сході України.
Еммануель Макрон
Як повідомляв OBOZREVATEL:
26 червня ПАРЄ остаточно затвердила резолюцію про повернення делегації Росії до свого складу.
Після цього українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ через Росію. Також члени делегації терміново звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту і уряду.
Для консультацій Україна відкликала посла при Раді Європи – Дмитра Кулебу. Він розповів, якої "відповіді" завдасть країна.
Зі свого боку партія "Слуга народу" виступила проти виходу української делегації з ПАРЄ, незважаючи на повернення Росії до цієї організації.
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