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1 жовтня • оновлено в 14:37
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Про Україну забув? Макрон у ПАРЄ раптово підтримав Росію

1.7т Читати матеріал російською

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав повернення російської делегації на засідання Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це він заявив, виступаючи в ПАРЄ у вівторок, 1 жовтня. При цьому лідер французів наголосив, що повернення РФ до ПАРЄ не означає, що у Європі забули про "заморожені" конфлікти на континенті.

"Це рішення абсолютно не послаблює нашу європейську рішучість покласти край "замороженим" конфліктам", – акцентував Макрон.

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Президент Франції пояснив, що під "замороженими конфліктами" мав на увазі кризи, пов'язані "з Україною, Грузією, Кавказом і Придністров'ям".

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив на Генасамблеї ООН, що помітив прогрес у ситуації на сході України.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Еммануель Макрон
Місце
Франція
Тег
ПАРЄ
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
На "миротворец" падлюку!
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0
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Задолбала уже всех ваша Украина.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Внезапно для кого? для скакуасов?
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4
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