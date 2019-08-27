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Про Україну забули? Путін провів зустріч з Ердоганом: про що говорили

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Президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган у вівторок, 27 серпня, провели зустріч на полях Міжнародного авіакосмічного салону МАКС-2019 у Московській області.

Підсумки переговорів підвели вони на спільній пресконференції (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, лідери обговорили загострення ситуації в Сирії. Росія і Туреччина намітили додаткові заходи з ліквідації терористів у провінції Ідліб. Ердоган заявив, що говорив із Путіним про створення зони безпеки на півночі Сирії.

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Путін зустрівся з Ердоганом

Путін зустрівся з Ердоганом

Путін з Ердоганом на переговорах у Підмосков'ї

Путін з Ердоганом на переговорах у Підмосков'ї

Крім того, російський президент висловив надію, що в Женеві найближчим часом почне працювати сирійський конституційний комітет.

Озвучили президенти також і домовленості про постачання російських С-400 до Туреччини: другий етап триватиме до кінця вересня. Також Путін заявив, що обговорював з Ердоганом можливість співпраці щодо винищувачів Су-35 і перспективи спільного виробництва низки військової техніки.

Путін зустрівся з Ердоганом

Путін зустрівся з Ердоганом

РИА Новости

Путін показав Ердогану нові літаки

Путін показав Ердогану нові літаки

РИА Новости

Торкнулися лідери також і економічних питань. Зокрема, обговорили безперебійність банківського обслуговування угод.

Путін також назвав дату запуску газопроводу "Турецький потік" – його мають відкрити вже до кінця 2019 року.

Путін провів зустріч з Ердоганом

Путін провів зустріч з Ердоганом

Путін провів зустріч з Ердоганом

Путін провів зустріч з Ердоганом

У рамках зустрічі Путін також запропонував турецькому президенту придбати лімузин російського виробництва "Аурус" і пригостив іноземну делегацію морозивом, розлютивши цим росіян.

Також лідер РФ похвалився перед Ердоганом новим російським літаком Су-57.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіційну зустріч з Ердоганом провів президент України Володимир Зеленський.

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Особи
Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Росія
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Опять в свынарне две главные проблемы,мороженое,и что про них убогих не вспомнили,Эрдоган намаз по пять раз в день не делает,потому что занятой мужик,аллах прощает,а уж свынарню не упомянул так и вовсе.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Наверняка вспомнили не на публике. Долго и весело смеялись над убогими...
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А что Украина пуп земли ,чтобы о ней вспоминали?
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