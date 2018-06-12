Про що домовилися Трамп та Кім Чен Ин: підписаний підсумковий документ

Лідери США і КНДР за підсумками зустрічі в Сінгапурі підписали підсумкову угоду про визнання досягнутого на саміті прогресу.

Також вони подякували одне одному за проведені переговори, передає РБК.

Церемонія відбулася в готелі "Капела" на острові Сентоса, відокремленому від решти Сінгапура мостом.

Кім Чен Ин і Дональд Трамп КП

Під час церемонії північнокорейський лідер назвав підписаний документ історичним. За словами Кім Чен Ина, його підписання "сповіщає про новий старт", передає РИА Новости.

"Ми побачимо великі зміни", - зазначив глава КНДР.

У свою чергу Дональд Трамп заявив, що пишається результатами саміту.

"Я думаю, що взагалі наші відносини з Північною Кореєю... тепер у зовсім іншій ситуації, ніж раніше", - додав американський президент.

"У нас була історична зустріч, і ми вирішили залишити минуле позаду. Ми збираємося підписати історичний документ", - сказав Трамп.

Точний зміст документа поки невідомий.

Відразу після підписання декларації Дональд Трамп пообіцяв запросити лідера КНДР на нову зустріч у Білий дім. "Безсумнівно, я це зроблю", - заявив він.

Кім Чен Ин, у свою чергу, зазначив, що готовий співпрацювати з США з усіх питань.

"Нам було нелегко приїхати сюди. Було минуле, яке тримало нас за щиколотки, і помилкові упередження і підходи, що закривали часом наші очі і вуха. Ми подолали все це, і ми перебуваємо зараз тут", - сказав він.

Крім того, Трамп заявив, що він налагодив особливі відносини з Кім Чен Ином.

"Я хочу подякувати Кіму. Ми провели багато часу разом, дуже насиченого часу", - сказав він.

Трамп зазначив, що Кім Чен Ин "дуже талановита людина", яка "дуже любить свою країну".

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи погодився Кім Чен Ин на денуклеаризацію, лідер США заявив, що "ми розпочнемо цей процес дуже скоро, дуже, дуже скоро".

Як повідомляв OBOZREVATEL, після зустрічі Трамп розповів "про дуже, дуже хорошу бесіду" і про "проблеми, які їм треба буде розв'язати", а Кім, у свою чергу, заявив про бажання "тісно співпрацювати з американським колегою".