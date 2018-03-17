18 марта 2018 года — это наш российский либеральный Рубикон. За этой датой нет ни одной возможности для либерала найти себе хоть-какое нибудь основание или оправдание остаться в государстве, которое совершило наитягчайшее международное преступление в виде аннексии и имеет непризнанные границы. Политическая партия "Западный Выбор" до последнего дня была верной Конституции РФ, которая, к сожалению, с процедурой инаугурации президента потеряет свою легитимность, после чего гражданское общество превратится в бесправное население.

Не скрою, горько осознавать, что имея демократическую либеральную Конституцию спустя четверть века места в этом государстве не оказалось только для либералов. Я признаю наше полное политическое поражение, и после выборов при первой возможности эмигрирую в свободный либеральный мир, но я никогда не прощу ни власти, ни "оппозиции", ни "гражданскому обществу", что мне приходится покидать Родину, у которой формально остается либеральным Основной закон государства.

Новини Новые проблемы России

Я требую от Путина, его вертикали и его электората привести Конституцию РФ в соответствие с реальными запросами "русского мира", многовековых традиций и духовных скреп и наслаждаться в особом уникальном и сакральном мире, о котором с каждой информационной помойки кремлевская пропаганда трубит на весь мир. Перестаньте врать и прикрываться либеральными достижениями в своей повседневной жизни!

После "выборов" на канале LOGOS я предложу процедуры вынужденной эмиграции.

Новини Сегодня Путин готов на смертельный риск

Хочу еще раз обратить внимание, что голосование 18 марта 2018 года на территории, включающей в себя аннексированный Крым. является преступлением как по ныне действующей Конституции РФ, так и по нормам международного права. Все, кто примет участие в этой процедуре выборов после неминуемого восстановления конституционного строя будет люстрирован, а все организаторы и активные участники избирательного процесса попадут на одну скамью трибунала с правящим чекистский режимом. Мало того, с 19 марта 2018 года будет задействован весь правовой международный инструментарий, который не позволит россиянам, поддерживающим аннексию Крыма и агрессию на Донбассе, свободно находиться в демократических государствах и пользоваться достижениями цивилизованного мира.