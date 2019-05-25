"Призначимо Олійника": Жириновський закликав Кремль змінити президента України

Скандальний російський політик Володимир Жириновський заявив, що Росія не повинна визнавати підсумки виборів в Україні і закликав Кремль призначити там "тимчасовий уряд" і свого президента.

Як кандидата він запропонував екс-регіонала, колишнього бютівця Володимира Олійника. Маразматичний спіч депутата нелегітимної Держдуми опублікований на YouTube-каналі "ЛДПР-ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми повинні створити тимчасовий уряд на території "ДНР/ЛНР" на чолі з Азаровим, тимчасовим президентом призначити Олійника. Ми не повинні визнавати підсумки виборів в Україні. Такий проект постанови є, я буду прискорювати, щоб його включили до порядку денного і на підставі, якщо вона буде ухвалена ця постанова, президент (Путін. – Ред.) буде вправі заявити, що підсумки виборів він не визнає", – сказав Жириновський.

Володимир Жириновський "Радіо Свобода"

Він також позитивно оцінив той факт, що президент Росії не привітав Зеленського із перемогою на виборах в Україні.

"Зеленський знахабнів, він знову згадує про Крим. Я пропоную оголошувати божевільними усіх, хто згадує про Крим. Крим – це Росія. Якщо вони хочуть теж бути повноправними громадянами, відвідувати Крим – отримуйте російське громадянство. Скоро всі жителі Донбасу стануть громадянами Росії, тому ставити питання, як він буде вирішувати питання Донбасу, – вже не треба вирішувати. Долю Донбасу вирішили жителі Донбасу, вони – громадяни Росії! Тому надалі йтиме визнання російського громадянства. Всі жителі України зможуть отримати його", – самовпевнено підсумував маразматичний політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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