"Призначимо Олійника": Жириновський закликав Кремль змінити президента України

Скандальний російський політик Володимир Жириновський заявив, що Росія не повинна визнавати підсумки виборів в Україні і закликав Кремль призначити там "тимчасовий уряд" і свого президента.
Як кандидата він запропонував екс-регіонала, колишнього бютівця Володимира Олійника. Маразматичний спіч депутата нелегітимної Держдуми опублікований на YouTube-каналі "ЛДПР-ТВ" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Ми повинні створити тимчасовий уряд на території "ДНР/ЛНР" на чолі з Азаровим, тимчасовим президентом призначити Олійника. Ми не повинні визнавати підсумки виборів в Україні. Такий проект постанови є, я буду прискорювати, щоб його включили до порядку денного і на підставі, якщо вона буде ухвалена ця постанова, президент (Путін. – Ред.) буде вправі заявити, що підсумки виборів він не визнає", – сказав Жириновський.
Володимир Жириновський
"Радіо Свобода"
Він також позитивно оцінив той факт, що президент Росії не привітав Зеленського із перемогою на виборах в Україні.
"Зеленський знахабнів, він знову згадує про Крим. Я пропоную оголошувати божевільними усіх, хто згадує про Крим. Крим – це Росія. Якщо вони хочуть теж бути повноправними громадянами, відвідувати Крим – отримуйте російське громадянство. Скоро всі жителі Донбасу стануть громадянами Росії, тому ставити питання, як він буде вирішувати питання Донбасу, – вже не треба вирішувати. Долю Донбасу вирішили жителі Донбасу, вони – громадяни Росії! Тому надалі йтиме визнання російського громадянства. Всі жителі України зможуть отримати його", – самовпевнено підсумував маразматичний політик.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Жириновський погрожував захопити Київ за день і обіцяв, що жителі української столиці зустрічатимуть росіян із квітами.
Також Жириновський мріяв про "марш дружби" на кордоні України і Росії й те, що українці поповзуть на колінах просити вибачення у Кремля.
Лідер ЛДПР заявив, що українці нібито мріють про вторгнення російських окупантів і будуть зустрічати їх, як визволителів у 1945 році.
Він видав фейк про те, що етнічні території України нібито обмежуються лише Києвом і Житомиром.
Скандальний політик зізнався, що Росія чекає атаки з боку України, щоб повністю її знищити.
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