Призначено нового президента Казахстану: що про нього відомо

Новим лідером Казахстану став голова сенату і колишній прем'єр-міністр країни Касим-Жомарт Токаєв.

Як повідомив у відеозверненні Нурсултан Назарбаєв, який склав із себе повноваження глави республіки, Токаєв виконуватиме функції президента до президентських виборів.

Касим-Жомарт Токаєв alau.kz

Назарбаєв наголосив, що Токаєв "поруч з ним працює з перших днів незалежності Казахстану".

"Я добре його знаю, він людина чесна, відповідальна, обов'язкова, підтримує всіма силами політику, що провадиться всередині країни та поза нею. Всі програми розроблялися та ухвалювалися за його участю, я вірю, що Токаєв саме та людина, кому ми можемо довірити керування Казахстаном", — підсумував він.

У Росії вже відреагували на зміни в Казахстані, оцінивши їх як "позитивні".

"Призначений виконувачем обов'язків президента Казахстану спікер сенату Касим-Жомарт Токаєв — відповідальний політик і один з найавторитетніших людей в країні, це рішення для Росії "дуже позитивне", — заявив глава комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашніков.

Токаєв народився 17 травня 1953 року, закінчив Московський державний інститут міжнародних відносин, Пекінський лінгвістичний інститут, Дипломатичну академію МЗС РФ, фахівець-міжнародник, доктор політичних наук. Володіє англійською, китайською та французькою мовами. Дипломатичний ранг — надзвичайний і повноважний посол.

В середині 90-х років очолював МЗС Казахстану.

З 1999-го по 2002 рік був прем'єр-міністром, після чого знову повернувся на посаду міністра закордонних справ.

У 2007 році обійняв посаду спікера верхньої палати парламенту, з якої пішов через чотири роки у зв'язку з переходом на посаду заступника генерального секретаря ООН.

З жовтня 2013 року знову очолив сенат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нурсултан Назарбаєв, який склав із себе повноваження президента Казахстану, очолить Раду безпеки республіки.

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