"Призначення" трансгендера міністром освіти США виявилося розіграшем

Новина про нібито призначення трансгендера Шарлоти Клаймер міністром освіти в уряді обраного президента США Джо Байдена виявилася розіграшем.

ЛГБТК-активістка просто пожартувала в мережі, пише The Sun. Деякі ЗМІ прийняли цю інформацію за правду (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Клаймер пожартувала в Twitter, що вона нібито візьме на себе роль міністра освіти в новому уряді.

"... ходять вірусні чутки про те, що обраний президент Байден попросив мене стати його міністром освіти, і я просто хочу підтвердити, що це правда", – написала вона.

Вона уточнила, що метою новообраного президента було "знайти на цю посаду когось більш кваліфікованого, ніж Бетсі ДеВос (нинішня міністерка освіти США, – ред.), і, як не дивно, я така".

"Чесно кажучи, є старшокласники, які більше підходять для цієї посади, ніж я. Жорсткий перерву у вікових обмеженнях, дітлахи", – справедливості заради додала вона.

Читачі активно коментували публікацію Клаймер.

"Мій мопс якраз збирався опублікувати те ж саме! А якщо серйозно, я вчитель і дуже радий, що ДеВос піде", – написав один з них.

"Моя дика кішка більш кваліфікована, ніж вона", – зазначив інший.

34-річна трансгендер з Техасу.

Навчалася в університеті Джорджтауна.

Ветеран армії, служила в збройних силах США з 2005 по 2012 рік у званні капрала.

Активістка у сфері фемінізму, захисту прав і ЛГБТК.

Експрессекретарка з оперативного реагування однієї з відомих американських організацій із захисту громадянських прав ЛГБТК.

Письменниця, публікувалася в журналах Glamour, The Independent, NBC News, Vice і Huffington Post.

Була запрошеним коментатором на каналі CBS News Sunday Morning.

Активно підтримує демократів.

62-річна американська політикиня, мільярдерка, філантропка та активістка.

Міністерка освіти США в уряді Дональда Трампа з 7 лютого 2017 року.

Проти її призначення на посаду активно виступали демократи, вирішальний голос за неї віддав віцепрезидентом Майк Пенс. Це стало першим випадком в історії США, коли рішення про затвердження кандидата в Кабмін було ухвалено на основі голосування віцепрезидента.

Після перемоги Байдена на президентських виборах ДеВос закликала співробітників Департаменту освіти "чинити опір" адміністрація нового президента, коли та прийде до влади в січні, пише The Sun.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Байден нібито призначить нового посла в Україні замість генерала Кіта Дейтона.

За словами колишнього спеціального представника Держдепу США з питань України Курта Волкера, процес призначення може зайняти кілька місяців, а на посаду буде номінований "дуже кваліфікований кар'єрний співробітник дипломатичної служби".