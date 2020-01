Екстрено сів посеред вулиці: в Ірані трапилася нова НП з пасажирським літаком. Відео

В іранському місті Міхмахр літак Каспійської авіакомпанії здійснив аварійну посадку.

На відео, опублікованому The Guardian видно, як лайнер приземляється прямо посеред жвавої вулиці (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

На борту перебувало 130 осіб. На кадрах видно, як люди виходять з літака на вулицю. Повідомлень про загибель немає.

Всі 135 пасажирів були успішно евакуйовані. Вони допомагали одне одному виходити з двомоторного комерційного літака з одним проходом, несучи дітей і валізи. Деякі вибралися через головні двері, а інші – з аварійних виходів на крила лайнера.

Судно прямувало із Тегерана в Махшахр.

An Iranian passenger plane with 135 people on board has skidded off the runway and onto a road with its wheels still retracted - and, miraculously, no one was hurt. https://t.co/RWNlEb1BWI