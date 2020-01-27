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27 січня • оновлено в 13:43
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Екстрено сів посеред вулиці: в Ірані трапилася нова НП з пасажирським літаком. Відео

2.5т
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В іранському місті Міхмахр літак Каспійської авіакомпанії здійснив аварійну посадку.

На відео, опублікованому The Guardian видно, як лайнер приземляється прямо посеред жвавої вулиці (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

На борту перебувало 130 осіб. На кадрах видно, як люди виходять з літака на вулицю. Повідомлень про загибель немає.

В Ірані літак приземлився посеред вулиці

В Ірані літак приземлився посеред вулиці

CNN

Всі 135 пасажирів були успішно евакуйовані. Вони допомагали одне одному виходити з двомоторного комерційного літака з одним проходом, несучи дітей і валізи. Деякі вибралися через головні двері, а інші – з аварійних виходів на крила лайнера.

В Ірані літак приземлився посеред вулиці

В Ірані літак приземлився посеред вулиці

CNN

В Ірані літак приземлився посеред вулиці

В Ірані літак приземлився посеред вулиці

CNN

Судно прямувало із Тегерана в Махшахр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак авіакомпанії Ariana Afghan Airlines 27 січня розбився в провінції Газні на сході Афганістану.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Іран
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