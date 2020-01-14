Путін бореться за "головний приз": озвучена мета Росії у Лівії

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос заявив, що головний "приз" у конфлікті в Лівії – це нафта.

"Все це відбувається навколо нафти. Приз у цій війні – нафта, доступ до ресурсів, за нього борються і Росія, і Туреччина", – сказав він OBOZREVATEL.

На думку експерта, чергове відновлення або припинення бойових дій не слід розглядати як важливий етап розвитку ситуації. "У таких конфліктах відновлення бойових дій відбувається регулярно. Ситуація перебуває у розвитку, конфлікт має системний характер", – зауважив він.

Володимир Путін

Водночас експерт назвав важливе "питання, яке всіх хвилює". "Оскільки йдеться про розподіл ресурсів, у мирній угоді це має бути прописано. І всіх цікавить, хто буде дилером у підписанні мирної угоди, хто буде реальним посередником", – пояснив він.

Як писав OBOZREVATEL:

У Лівії триває протистояння між силами Уряду національної єдності і парламентом країни. Перший підтримують Об'єднані Арабські Емірати, Єгиптом, Саудівська Аравія, Йорданія і Росія. Другий підтримує ООН, ЄС і Туреччина.

26 грудня уряд Лівії попросив у Туреччині військової підтримки "з повітря, землі і моря", щоб відбити наступ східних сил на столицю країни Тріполі. До Стамбула був відправлений офіційний запит.

4 січня командувач Лівійської національної армією Халіфа Хафтар оголосив про загальну мобілізацію для протистояння агресії ззовні. Він закликав громадян "об'єднатися і взятися за зброю" у відповідь на намір Туреччини відправити війська до Лівії на заклик уряду.

З 12 січня національна армія генерала Халіфи Хафтара, підтримувана Росією, оголосила про припинення бойових дій на заході країни.

14 січня стало відомо про те, що перемир'я зірвано. Халіфа Хафтар і спікер лівійської Палати представників Агіла Салех Іса не підписали угоду про припинення вогню з Урядом національної згоди Фаїза Сарраджа.

Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що на боці Лівійської національної армії воюють дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше були помічені на Донбасі та у Сирії.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що на території Лівії нібито немає найманців, зокрема з ПВК "Вагнера", які представляють інтереси РФ і отримують її фінансування.

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