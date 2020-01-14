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14 січня • оновлено в 18:08
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Політика Економіка

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Путін бореться за "головний приз": озвучена мета Росії у Лівії

2.4т
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Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос заявив, що головний "приз" у конфлікті в Лівії – це нафта.

"Все це відбувається навколо нафти. Приз у цій війні – нафта, доступ до ресурсів, за нього борються і Росія, і Туреччина", – сказав він OBOZREVATEL.

На думку експерта, чергове відновлення або припинення бойових дій не слід розглядати як важливий етап розвитку ситуації. "У таких конфліктах відновлення бойових дій відбувається регулярно. Ситуація перебуває у розвитку, конфлікт має системний характер", – зауважив він.

Володимир Путін

Володимир Путін

Водночас експерт назвав важливе "питання, яке всіх хвилює". "Оскільки йдеться про розподіл ресурсів, у мирній угоді це має бути прописано. І всіх цікавить, хто буде дилером у підписанні мирної угоди, хто буде реальним посередником", – пояснив він.

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Як писав OBOZREVATEL:

  • У Лівії триває протистояння між силами Уряду національної єдності і парламентом країни. Перший підтримують Об'єднані Арабські Емірати, Єгиптом, Саудівська Аравія, Йорданія і Росія. Другий підтримує ООН, ЄС і Туреччина.

  • 26 грудня уряд Лівії попросив у Туреччині військової підтримки "з повітря, землі і моря", щоб відбити наступ східних сил на столицю країни Тріполі. До Стамбула був відправлений офіційний запит.

  • 4 січня командувач Лівійської національної армією Халіфа Хафтар оголосив про загальну мобілізацію для протистояння агресії ззовні. Він закликав громадян "об'єднатися і взятися за зброю" у відповідь на намір Туреччини відправити війська до Лівії на заклик уряду.

  • З 12 січня національна армія генерала Халіфи Хафтара, підтримувана Росією, оголосила про припинення бойових дій на заході країни.

  • 14 січня стало відомо про те, що перемир'я зірвано. Халіфа Хафтар і спікер лівійської Палати представників Агіла Салех Іса не підписали угоду про припинення вогню з Урядом національної згоди Фаїза Сарраджа.

  • Президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що на боці Лівійської національної армії воюють дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше були помічені на Донбасі та у Сирії.

  • Президент РФ Володимир Путін заявив, що на території Лівії нібито немає найманців, зокрема з ПВК "Вагнера", які представляють інтереси РФ і отримують її фінансування.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Ігор Семиволос
Місце
Лівія
Тег
Близький схід
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А когда США бомбили Ливию? За что? За какой "приз"? Почему ваш вумный эксперт этого не озвучил?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ще не вмерла, не переживай,будет и плешивому свой черенок.
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