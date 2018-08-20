Привіз прохання від Путіна? Трамп зустрівся з сенатором, що побував у Москві

Президент США Дональд Трамп запросив на партію у гольф сенатора-республіканця Ренда Пола, який перед цим побував у Москві.

"Президент зіграв коротку партію у гольф із сенатором Рендом Полом, якого президент любить і з яким із задоволенням проводить час", - цитує The Hill представника прес-служби Білого дому.

При цьому наголошується, що на початку серпня сенатор літав до Москви. Там він зустрівся з головою комітету Ради Федерації у закордонних справах Росії Костянтином Косачовим.

Очікується, що Пол попросить Трампа зняти санкції із ряду російських чиновників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експрет Чарльз Купчан заявив, що президент США Дональд Трамп відчуває особливу прихильність до глави РФ Володимиру Путіну або ж йому імпонують ідеологічні погляди господаря Кремля.