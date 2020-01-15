Привів двометрового охоронця: глава "Нафтогазу" розповів про хитрощі Путіна на переговорах

Президент Росії Володимир Путін продемонстрував, що для Москви відіграє величезну роль газове питання у відносинах з Україною.

Про це розповів виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю "Гордону". Він бачився з російським президентом під час нормандських переговорів у Парижі.

"Те, що Путін знав деталі газових питань – зайвий раз доводить, яка важлива ця тема для Росії. Моє враження про президента РФ: він хоче сам розбиратися в деталях, хоче показувати себе як людину, яка знає, про що говорить", – заявив Вітренко.

Переговори у Парижі в "нормандському форматі" ТСН

За його словами, під час час переговорів поруч із президентом РФ був його двометровий охоронець зі зброєю, хоча глави інших держав, згідно з протоколом, залишили свою охорону за дверима.

"Офіційно він теж був оформлений як conseiller – радник. На саміті багато обговорювали, що це не зовсім чесно оформляти своїх охоронців як радників", – каже глава "Нафтогазу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що топменеджери НАК "Нафтогаз", які змогли домогтися від російського "Газпрому" виплати майже $3 млрд боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу, отримають премію в розмірі 1% від цієї суми.

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