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15 січня • оновлено в 12:24
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Привів двометрового охоронця: глава "Нафтогазу" розповів про хитрощі Путіна на переговорах

2.3т
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Президент Росії Володимир Путін продемонстрував, що для Москви відіграє величезну роль газове питання у відносинах з Україною.

Про це розповів виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю "Гордону". Він бачився з російським президентом під час нормандських переговорів у Парижі.

"Те, що Путін знав деталі газових питань – зайвий раз доводить, яка важлива ця тема для Росії. Моє враження про президента РФ: він хоче сам розбиратися в деталях, хоче показувати себе як людину, яка знає, про що говорить", – заявив Вітренко.

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Переговори у Парижі в "нормандському форматі"

Переговори у Парижі в "нормандському форматі"

ТСН

За його словами, під час час переговорів поруч із президентом РФ був його двометровий охоронець зі зброєю, хоча глави інших держав, згідно з протоколом, залишили свою охорону за дверима.

"Офіційно він теж був оформлений як conseiller – радник. На саміті багато обговорювали, що це не зовсім чесно оформляти своїх охоронців як радників", – каже глава "Нафтогазу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що топменеджери НАК "Нафтогаз", які змогли домогтися від російського "Газпрому" виплати майже $3 млрд боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу, отримають премію в розмірі 1% від цієї суми.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особи
Юрій Вітренко Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Витренко от страха обосрался, до сих пор не может отмыться и продолжает вонять.
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Alex Alex
Alex Alex
Пистит вытрэнко. Это на фоне Зели все кажутся "двухметровыми"))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы, почему вы такие селюки и дeбилы? Русским так и не удалось научить вас мыслить масштабными, государственными категориями. Что ни чиновник на Украине - то селюк местечковый
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