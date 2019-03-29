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Привіт Путіну: Радбез ООН прийняв важливий документ про боротьбу з тероризмом

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Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію про боротьбу щодо фінансуванням тероризму, одним із співавторів резолюції стала Україна.

Документ прийняли одноголосно. Він спрямований на посилення глобальних зусиль із протидії залученню фінансів терористичними організаціями, повідомляє "Голос Америки".

Зокрема, резолюція вимагає від усіх країн забезпечити, що їх національне законодавство було достатнім для покарання відповідальних за фінансування "терористичних організацій або окремих терористів, які виступають з будь-якою метою".

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Радбез ООН

Радбез ООН

"Кореспондент"

Крім цього, в документі потрібно забезпечити відповідність усіх застосовуваних для боротьби з тероризмом заходів міжнародним законам про права людини і законам про біженців.

Боротьба з фінансуванням тероризму є нагальною проблемою для України в контексті триваючої агресії РФ, підкреслили члени української делегації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Німеччині затримана небезпечна група терористів, яка планувала вбивати "невірних".

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Місце
Україна
Тег
Радбез ООН
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Макарский Александр
Макарский Александр
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Свинина негодуэ?Который раз?Только,как всегда,весь шароварный пар в "гудок" уйдёт.
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