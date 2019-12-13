Привіт із минулого: чоловік виявив на пляжі дивну знахідку

Житель американського міста Провінстаун, штат Массачусетс, гуляв по пляжу і знайшов цікавий сюрприз – послання з минулого.

Він витягнув із моря скляну пляшку з-під кока-коли, всередині якої була записка, датована 14 травня 1983 року. Про це повідомляє Bangor Daily News.

У листі 11-річна дівчинка Дженні Браун, котра проживала в невеликому містечку Джонспорт, вказала свою поштову адресу і попросила того, хто знайде пляшку, відправити їй відповідь: "Будь ласка, напишіть мені!".

Американець знайшов у морі пляшку із запискою, датованою 14 травня 1983 року bangordailynews.com

Отримавши такий привіт із минулого, Джошуа Мендес разом із сім'єю вирішив знайти автора послання в соцмережах, однак спроби не увінчалися успіхом. Він зазначив, що не став писати за вказаною адресою, оскільки подумав, що за ці роки Браун могла переїхати.

Щоправда, через декілька тижнів йому вдалося її зустріти. З'ясувалося, що тепер 48-річна Дженні Браун – матір двох синів, яка також має п'ятьох онуків – все ще живе в Джонспорті.

Жінка дуже здивувалася тому, як її рідних засипали повідомлення в соціальних мережах і телефонні дзвінки відтоді, коли інформація про її послання розлетілася у мережі.

У листі 11-річна дівчинка попросила того, хто знайде пляшку, відправити їй листа bangordailynews.com

Також зізналася, що пам'ятає, як відправила записку. 14 травня 1983-го вони з подругою разом кинули пляшки із міської пристані. Пляшка її подруги була виявлена уже наступного дня. Тоді як послання Браун пропливло приблизно 200 морських миль від міста до пляжу і застрягло у скелях, де його через 37 років і знайшов Джошуа Мендес.

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