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"Привезу Путіна в клітці!" Рупор Кремля заістерив через мертвого Доренка

4.3тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов назвав покійного російського журналіста Сергія Доренка зрадником, наразившись на їдку відповідь.

Різку заяву він зробив в ефірі "Вести FM". Особливо пропагандисту не сподобалася критика Доренком президента Росії Володимира Путіна.

"Я не можу зрозуміти всіх тих, хто зараз із придихом згадує про Доренка, ось мене це просто дико розчулює. Знаєш, я розумію чому якась Христина Потупчик (російський громадський діяч, блогер. – Ред.) близька до Доренка. Тому що обоє зрадники.

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Один кричав, нагадаю, кричав на Майдані "я вам привезу Путіна в клітці", інша вічно клялася в любові тим, об кого тепер витирає ноги", – сказав пропагандист Кремля.

Доренко і Соловйов

Доренко і Соловйов

Колаж

"Соловйов знову не втримався, щоб не прокричати про клітку. Це дивно – Сергія Доренка вже немає, а Соловйов, як і раніше, страшенно заздрить і боїться його, продовжуючи свої безглузді нападки", – відповіли на цю заяву в Telegram-каналі Доренка "Расстрига" .

Колеги журналіста розповіли, що не так давно на зустрічі співробітників ЗМІ в Кремлі Доренко побачив Соловйова. До цього між ними трапилася чергова перепалка в мережі, і Доренко запропонував Соловйову зробити селфі.

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"Це зіграло б на руку обом, і Сергій це точно розумів. Але у Соловйова, мабуть, абсолютно атрофоване почуття гумору й відсутня хоч якась самоіронія. Тому ця людина бігала по залу й істерично кричала Сергію: "Ти – зрадник! Ти говорив, що посадиш Путіна в залізну клітку!" Сергій знизав плечима: "І що?" – написали в Telegram-каналі.

"Він надіслав мені повідомлення, в якому розповів про цю ситуацію та фото – аркуш паперу, на якому він написав про Соловйова – "мерзенна карлиця", "клопітка тітонька". Володимире, якщо Сергія Доренка немає, це не означає, що за нього нікому відповісти", – підсумували в "Расстриге".

"Привезу Путіна в клітці!" Рупор Кремля заістерив через мертвого Доренка

Расстрига

"Привезу Путіна в клітці!" Рупор Кремля заістерив через мертвого Доренка

Скріншот

"Привезу Путіна в клітці!" Рупор Кремля заістерив через мертвого Доренка

Скріншот

"Привезу Путіна в клітці!" Рупор Кремля заістерив через мертвого Доренка

Скріншот

"Привезу Путіна в клітці!" Рупор Кремля заістерив через мертвого Доренка

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особи
Сергій ДоренкоВолодимир Соловйов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Так я не понял: кто "рупор Кремля"? Соловьёв или Доренко? И кто обещал на майдане Путина на верёвке привести?
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Hecke Josef
Hecke Josef
"Кыргыз" совсем спятил.Пора его возвращать на родину,в юрту..
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