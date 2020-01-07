Привели в повну бойову готовність: ЗМІ повідомили про різкі заходи США на Близькому Сході

Збройні сили США, включаючи ракетні батареї протиповітряної оборони, по всьому Близькому Сходу були приведені в стан підвищеної готовності.

Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на двох неназваних американських чиновників. За їх інформацією, підвищена боєготовність армії США може означати, що країна готується збивати іранські безпілотники.

Армія США

За словами джерела CNN, американська розвідка нібито помітила якусь загрозу з боку Ірану. Друге ж джерело уточнило, що всі сили США на Близькому Сході вже готові до загрози нападу.

Крім того, наголошується, що американська розвідка протягом останніх декількох днів вела спостереження за переміщеннями військової техніки Ірану, включаючи як безпілотники, так і балістичні ракети. Чиновники розповіли, що переміщення іранських військових може бути спробою країни убезпечити свою зброю від можливого удару США або ж підготувати його для здійснення власних атак.

Як писав OBOZREVATEL:

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