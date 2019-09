Привели в бойову готовність: віце-президент США виступив із грізною заявою

Віце-президент США Майк Пенс у вівторок, 17 вересня, заявив, що Штати перебувають у бойовій готовності для захисту союзників після атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.

"Після цього нічим не спровокованого нападу я обіцяю вам, ми готові... Ми в бойовій готовності й готові захищати інтереси наших союзників. Не сумнівайтеся", – цитує політика The Hill.

Він також зазначив, що, "очевидно", Іран несе відповідальність за атаку на нафтові об'єкти, додавши, що розвідувальне співтовариство США працює, щоб підтвердити деталі інциденту.

За словами Пенса, держсекретар Майк Помпео 17 вересня вирушив до Саудівської Аравії, щоб зустрітися з американськими партнерами й обговорити напад.

"Ми оцінюємо всі докази, ми консультуємося з нашими союзниками", – сказав Пенс, підкресливши, що американський президент Дональд Трамп, який бере участь у кампанії на Західному узбережжі, визначить найкращий курс дій.

Відзначимо, раніше на своїй сторінці в Twitter Трамп написав: "Є підстави вважати, що ми знаємо винного, приведені в бойову готовність залежно від підтвердження даних, але чекаємо від королівства звістки про те, хто, на їхню думку, був причиною цієї атаки, і на яких умовах ми будемо діяти".

Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit, are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the Kingdom as to who they believe was the cause of this attack, and under what terms we would proceed!