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17 вересня • оновлено в 22:40
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Привели в бойову готовність: віце-президент США виступив із грізною заявою

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Віце-президент США Майк Пенс у вівторок, 17 вересня, заявив, що Штати перебувають у бойовій готовності для захисту союзників після атаки на нафтові об'єкти в Саудівській Аравії.

"Після цього нічим не спровокованого нападу я обіцяю вам, ми готові... Ми в бойовій готовності й готові захищати інтереси наших союзників. Не сумнівайтеся", – цитує політика The Hill.

Він також зазначив, що, "очевидно", Іран несе відповідальність за атаку на нафтові об'єкти, додавши, що розвідувальне співтовариство США працює, щоб підтвердити деталі інциденту.

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За словами Пенса, держсекретар Майк Помпео 17 вересня вирушив до Саудівської Аравії, щоб зустрітися з американськими партнерами й обговорити напад.

"Ми оцінюємо всі докази, ми консультуємося з нашими союзниками", – сказав Пенс, підкресливши, що американський президент Дональд Трамп, який бере участь у кампанії на Західному узбережжі, визначить найкращий курс дій.

Майк Пенс

Майк Пенс

ИноСМИ

Відзначимо, раніше на своїй сторінці в Twitter Трамп написав: "Є підстави вважати, що ми знаємо винного, приведені в бойову готовність залежно від підтвердження даних, але чекаємо від королівства звістки про те, хто, на їхню думку, був причиною цієї атаки, і на яких умовах ми будемо діяти".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Майк Пенс Дональд Трамп
Місце
США
Тег
нафта
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