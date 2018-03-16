Приватна розвідка США назвала імена наступників Путіна

Спеціаліст по країнах СНД і старший аналітик американської приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor Лорен Гудріч розповіла, що в Росії задумалися про майбутнє без президента Володимира Путіна, а також про його можливих наступників.
За її словами, глава РФ вже вибрав ряд чиновників від 30 до 40 років і проводить їм випробування, проводячи через ключові посади. Про це повідомляє "Апостроф".
"Найбільш помітними з них є 35-річний міністр економічного розвитку Максим Орєшкін, 46-річний глава адміністрації президента Антон Вайно та 40-річний голова правління "Россельхозбанка" Дмитро Патрушев, син секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева", - зазначила Гудріч.
Вона вважає, що система культу особистості стає проблемою не тільки для країни, а й для самого Путіна. Однак, ймовірність вибору одного наступника невелика.
На думку експерта, можливо, що Путін спробує перетворити свою персоналізовану систему в більш колективну. Вона буде схожа на Політбюро часів пізнього Радянського Союзу.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше російський опозиційний політик Михайло Ходорковський розповів про таємне бажання Путіна.
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