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ПолітикаЕкономіка

"Присягни моєму хресту!" У Росії фанатка Путіна зганьбилася в магазині. Відео 18+

3.1тЧитати новину російською

У Росії жінка вимагала у чоловіка стати на коліна через те, що той образив президента РФ Володимира Путіна.

Скандал стався в магазині. Жінка істерично сперечалася з чоловіком через те, що той нецензурно вилаявся на адресу російського лідера. Обидва учасники конфлікту знімали скандал на відео.

"Давай, с*ка, присягни моєму хресту! С*ка, присягни. На коліна, тварюко!" - кричала вона, показуючи натільний хрест.

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Жінка була обурена словами чоловіка про те, що він "*бав її президента", заявивши, що її президент - Володимир Путін. На це він відповів, що йому "по*іг".

Вона також вимагала викликати поліцію і була явно обурена тим, що в приміщенні не було "мужиків", які б змогли покарати кривдника президента.

Увага! Відео містить ненормативну лексику (18+).

Як повідомляв OBOZREVATEL, пенсіонерки з так званих загонів Володимира Путіна вирішили врятувати громадян США.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Ukr Stanislav
Ukr Stanislav
Вот до чего доводит просмотр российского ТВ,полный кисель и соловей головного мозга.
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
С окраины приехала уже заражённая,а в России быстро,по обыкновению,переобулась.
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