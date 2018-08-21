"Присягни моєму хресту!" У Росії фанатка Путіна зганьбилася в магазині. Відео 18+

У Росії жінка вимагала у чоловіка стати на коліна через те, що той образив президента РФ Володимира Путіна.

Скандал стався в магазині. Жінка істерично сперечалася з чоловіком через те, що той нецензурно вилаявся на адресу російського лідера. Обидва учасники конфлікту знімали скандал на відео.

"Давай, с*ка, присягни моєму хресту! С*ка, присягни. На коліна, тварюко!" - кричала вона, показуючи натільний хрест.

Жінка була обурена словами чоловіка про те, що він "*бав її президента", заявивши, що її президент - Володимир Путін. На це він відповів, що йому "по*іг".

Вона також вимагала викликати поліцію і була явно обурена тим, що в приміщенні не було "мужиків", які б змогли покарати кривдника президента.

Увага! Відео містить ненормативну лексику (18+).

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