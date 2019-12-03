Головна Новини
4 грудня • оновлено в 01:47
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Вона вбиває людей!" Пристайко зробив гучну заяву про терористичну Росію в НАТО

3.1т
Читати матеріал російською

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Росія займається тероризмом на державному рівні.

Так він відповів на конференції NATO Engages у Лондоні у вівторок, 3 грудня, на висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона про те, що не Росія, а тероризм є найбільшою загрозою НАТО, передає "Інтерфакс-Україна".

"Терористце той, хто використовує насильство для досягнення політичного чогось. Як ви можете сказати, що Росія не робить того ж? Вона вбиває людей в Україні, погрожує біологічною та хімічною зброєю в Європі. Для чого? Просто для того, щоб витратити якісь ресурси, щоб зменшити кількість хімічної зброї? Ні. Вони намагаються досягти якихось політичних цілей. Це тероризм на дуже високому державному рівні", – заявив Пристайко.

Новини
"Україна може вийти з Мінських угод!" Пристайко попередив про загрозу
Пристайко зробив гучну заяву про Росію в НАТО

Пристайко зробив гучну заяву про Росію в НАТО

112 Україна

Нагадаємо, Макрон раніше закликав тісніше співпрацювати з Росією. "Чи є Росія нашим ворогом? Я так не вважаю", – заявив він після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Парижі, додавши, що спільним ворогом Альянсу є "тероризм".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пристайко заявив, що нерішучість НАТО під час Бухарестського саміту в 2008 році дозволила Росії розв'язати війни в Грузії й Україні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Ірина Кулініч
Особи
Вадим Пристайко Еммануель Макрон
Місце
Україна
Тег
НАТО
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
6
12
Смішно
20
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
Ирак ,Югославия,итд итп.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
семенов Александр
семенов Александр
Это чугункин в него вселился,
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Громозека Иван
Громозека Иван
семенов Александр, ага, вместе со свинусом Педрилой
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
наебка ,друг чекиста.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Новини світу

Топпублікації

Топблоги