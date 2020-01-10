Пристайко провів терміновий брифінг щодо катастрофи Boeing: гучні подробиці і відео

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна не виключає жодної версії катастрофи українського Boeing над Іраном, зокрема і влучання ракети, а також поділився подробицями розслідування.

Офіційною позицією він поділився на брифінгу в п'ятницю, 10 січня. За словами чиновника, наша країна зробить висновки тільки після аналізу всього масиву інформації (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Головні тези пресконференції:

Україна отримала доступ до "чорних скриньок" і записів розмов пілота і диспетчера. Київ хоче провести їх розшифровку самостійно.

Версію з влучанням іранської ракети не виключають, однак вона поки офіційно не підтверджена.

Якщо доведуть, що Boeing збили, будуть вимагати компенсацію.

Іран взаємодіє з Києвом у рамках розслідування. Коли повернуть тіла загиблих – поки неясно.

Під час польоту ситуація була штатною. Курс змінили тільки після того, як літак почав падати.

Територію зачищають, проте ні про які бульдозери мова не йде.

Пристайко дав терміновий брифінг Скріншот з відео

"Ми не відкидаємо жодну з версій. Всі версії розглядаються. Наше головне завдання – це абсолютно справедливо і неупереджено встановити причини цієї трагедії, якщо хтось винен – знайти винних", – наголосив він.

"Якщо доведемо, що літак був збитий, то всі будуть боротися за притягнення винних до відповідальності і компенсації. Але про це рано говорити", – додав він.

Міністр розповів, що Україна отримала доступ до деталей літака, до місця падіння. "Поліція забезпечує безпеку. Зараз наша команда отримала доступ до "чорних скриньок". Також ми отримали доступ до записів диспетчерів з Центру управління польотами в аеропорту Тегерана і нашими пілотами. Зараз ця інформація аналізується", – заявив він.

За словами міністра, реконструкцію переговорів планують почати найближчим часом. При цьому Пристайко додав, що Україна хотіла б, щоб "чорні скриньки" аналізувалися в Києві.

Факти

За словами Пристайка, на Україну ніхто не тисне в рамках розслідування, зокрема і США.

Міністр також відповів на низку важливих питань. За його твердженням, українські фахівці, які прибули до Тегерана, спростували новини про зачистку території катастрофи бульдозерами.

"На місці дійсно проходять роботи. Крім того, що йде очищення, на жаль, залишки літака розкидало на досить велику територію, включно з певним населеним пунктом. У людей є доступ, будемо говорити чесно, і до фрагментів літака, і навіть до того, що може бути визначено, як фрагменти тіл. Ми зараз змогли, за допомогою іранської сторони, прибрати все зайве. Те, що там були фотографії з бульдозерами, наша команда не підтверджує ці фотографії", – акцентував він.

Пристайко підтвердив, що Україна отримала дані від західних партнерів, проте вони є таємними і не можуть бути розголошені.

"Немає підстав говорити, що Іран не достатньо взаємодіє, наша команда продовжує працювати, взаємодія є", – додав він.

Міністр розповів про транспортування і впізнання тіл загиблих: "Всі тіла розвезено по різних лікарнях, всі повинні мати зразки ДНК, коли конкретно повернуть тіла і скільки часу знадобиться – сказати дуже складно".

За словами чиновника, українцям ніхто не забороняв літати в Іран – заборона діє до кінця розслідування лише для національних авіакомпаній, однак громадяни нашої країни можуть скористатися послугами інших перевізників.

У Пристайка також запитали, чим була викликана затримка в вильоті літака. Міністр пояснив, що форс-мажор виник через вивантаження повітряного судна. "Під час польоту ситуація була штатною. Про це пілот повідомив вишці. Літак дійсно змінив курс, проте його намагалися повернути в аеропорт уже після того, як судно почало падати", – розповів він.

Пристайко підсумував, що Україна проаналізує всі відео та інформацію. Також він зазначив, що Київ виступає за створення міжнародної коаліції для розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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