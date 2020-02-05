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7 лютого • оновлено в 08:41
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"Приречені впасти": Шендерович передбачив однакову долю Путіну і Лукашенку

3.8т
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Президента Росії Володимира Путіна і білоруського лідера Олександра Лукашенка чекає однакова доля – їх режими впадуть.

Такий прогноз в інтерв'ю "Хартыя 97" озвучив російський письменник, драматург і журналіст Віктор Шендерович (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Це два авторитарних режими, які приречені саме на падіння. На жаль, на повалення, а не на еволюційний вихід. Ніяких виборів не буде нормальних ні за Лукашенка, ні за Путіна, це вже зрозуміло. А далі як матінка-природа розпорядиться", – зазначив він, додавши, що роздумувати про те, який з двох режимів впаде першим, не має сенсу.

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Лукашенко і Путін

Лукашенко і Путін

За словами Шендеровича, такі події завжди відбуваються раптово. На підтвердження він навів приклад з історії інших країн.

"Головний урок арабських революцій, єгипетської революції полягає в тому, що за місяць до падіння Мубарака всі розвідки світу доповідали про абсолютну стабільність. Це відбувається на клацання. Неначе щось ламається, якась соломинка ламає спину верблюда. Передбачити неможливо", – вважає письменник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Шендерович заявив, що президент України Володимир Зеленський виглядає цілком живим на тлі диктатур Олександра Лукашенка і Володимира Путіна, які помирають. За його словами, Зеленський – в першу чергу, обраний народом глава держави. При цьому він акцентував увагу на тому, що Путіну і Лукашенку при владі нічого вже не світить.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особи
Віктор Шендерович Володимир Путін Олександр Лукашенко
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Алкашенко Петро
Алкашенко Петро
еврейский гей
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фил филька
фил филька
это что брат портникова или цимбалюка?))
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Алкашенко Петро
Алкашенко Петро
швондер по носатой мамке
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Флегон Аорон
Флегон Аорон
Шендерович опять матрас трахает.
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