"Приповзете на колінах!" Соловйов розкрив сценарій Росії з "мирного" референдуму України

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов висловив надію на те, що референдум про мирні переговори з Росією змусить Україну повернутися в орбіту впливу країни-агресора і здатися перед терористами "Л/ДНР".

Нахабний план рупор злочинного путінського режиму озвучив у ефірі пропагандистської програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У разі референдуму не буде вашого дегенеративного походу в НАТО, не буде у вас війни на Донбасі. Ви покаєтеся перед жителями Донбасу, на колінах приповзете і скажете: "Вибачте нас за це!". У вас буде російська мова, у вас не буде ніякої бандерівщини!" — сказав Соловйов.

Володимир Соловйов Скріншот відео

Він додав, що Україна нібито зобов'язана усвідомити свою нерозривність із "братньою" Росією, без якої існування нашої країни, в його розумінні, неможливе.

"Бо великий український народ мудрий і він пам'ятає, з якими періодами історії пов'язані його успіх і розвиток. І він пам'ятає, що тільки разом з російським народом, від якого він насправді не відрізняється!" — нахабно підсумував пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!