"Приповзете на колінах!" Соловйов розкрив сценарій Росії з "мирного" референдуму України

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов висловив надію на те, що референдум про мирні переговори з Росією змусить Україну повернутися в орбіту впливу країни-агресора і здатися перед терористами "Л/ДНР".
Нахабний план рупор злочинного путінського режиму озвучив у ефірі пропагандистської програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"У разі референдуму не буде вашого дегенеративного походу в НАТО, не буде у вас війни на Донбасі. Ви покаєтеся перед жителями Донбасу, на колінах приповзете і скажете: "Вибачте нас за це!". У вас буде російська мова, у вас не буде ніякої бандерівщини!" — сказав Соловйов.
Володимир Соловйов
Скріншот відео
Він додав, що Україна нібито зобов'язана усвідомити свою нерозривність із "братньою" Росією, без якої існування нашої країни, в його розумінні, неможливе.
"Бо великий український народ мудрий і він пам'ятає, з якими періодами історії пов'язані його успіх і розвиток. І він пам'ятає, що тільки разом з російським народом, від якого він насправді не відрізняється!" — нахабно підсумував пропагандист.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент України Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією. Про це заявив глава його адміністрації Андрій Богдан 21 травня.
Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначив, що такий намір Зеленського загрожує зникненням держави.
Водночас командирам ЗСУ вже доручили дізнатися у військовослужбовців на Донбасі про їхнє ставлення до можливих переговорів із терористами "ДНР" і "ЛНР".
Пізніше Зеленський заявив, що відкидає можливість ведення переговорів із Росією.
Крім того, він пообіцяв захистити Україну від агресора, не віддавши ні п'яді землі.
Що стосується референдуму, то глава держави запевнив, що він не матиме законодавчої ініціативи — це лише спосіб з'ясувати думку суспільства.
У Путіна ж взагалі заявили про неможливість ведення мирних переговорів із Україною. Так, секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав війну в Україні громадянською.
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