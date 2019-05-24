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"Приповзете на колінах!" Соловйов розкрив сценарій Росії з "мирного" референдуму України

33.6тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов висловив надію на те, що референдум про мирні переговори з Росією змусить Україну повернутися в орбіту впливу країни-агресора і здатися перед терористами "Л/ДНР".

Нахабний план рупор злочинного путінського режиму озвучив у ефірі пропагандистської програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У разі референдуму не буде вашого дегенеративного походу в НАТО, не буде у вас війни на Донбасі. Ви покаєтеся перед жителями Донбасу, на колінах приповзете і скажете: "Вибачте нас за це!". У вас буде російська мова, у вас не буде ніякої бандерівщини!" — сказав Соловйов.

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

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Він додав, що Україна нібито зобов'язана усвідомити свою нерозривність із "братньою" Росією, без якої існування нашої країни, в його розумінні, неможливе.

"Бо великий український народ мудрий і він пам'ятає, з якими періодами історії пов'язані його успіх і розвиток. І він пам'ятає, що тільки разом з російським народом, від якого він насправді не відрізняється!" — нахабно підсумував пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Соловей опять свистит .пока зуб не выбили
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Тинин Алексей
Тинин Алексей
Каждые две недели хохлушки приползают на мне на коленях делая минет и не только его - за 2000 рублей.... Какой-то хохол-порохобот сомневается что Соловьев не может себе этого позволить?? Любить и иметь Украину и хохлушек - это национальная Российская забава..
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Пачолі Лука
Пачолі Лука
Тинин Алексей, та не, сейчас главная росийская забава - прикопать жмурика по-тихому
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Santi Amonito
Santi Amonito
Он уже замучал своим языком выбривать жопы ватникам - они и так уже до зеркального блеска отъеложены этим припизженным жопобреем.
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