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Припинено всі угоди: Палестина відмовилася від миру з Ізраїлем

18т Читати матеріал російською

Президент Палестини Махмуд Аббас заявив про припинення всіх мирних домовленостей з Ізраїлем.

Таке рішення він ухвалив за підсумками екстреного засідання уряду в четвер, 25 липня, пише WAFA.

"Ми не підкоримося диктату і відкидаємо спроби нав'язати факт скоєного, зокрема в Східному Єрусалимі. Все, що робить ізраїльська держава, є незаконним і недійсним", – сказав він, коментуючи знесення Ізраїлем 10 палестинських будинків у районі Сур-Бахер, у результаті яких палестинські цивільні особи були переміщені.

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Махмуд Аббас

Махмуд Аббас

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Він запевнив, що Палестина прагне до встановлення миру на своїх територіях.

"Але це не означає, що ми приймаємо статус-кво або здаємося окупантам. Ми не здамося і не будемо співіснувати з окупацією, і не приймемо "угоду століття". Палестина і Єрусалим не продаються. Це не угода з нерухомістю в рієлторській компанії", – підкреслив лідер Палестини.

Аббас також заявив, що "не буде ні миру, ні безпеки, ні стабільності в регіоні й світі без того, щоб люди повністю реалізували свої права".

"Незалежно від того, скільки часу це займе, огидна окупація буде переможена і наша майбутня держава буде незалежною", – підсумував він.

Ізраїль

Ізраїль

Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 травня Палестина і Ізраїль досягли угоди про припинення вогню за посередництва Єгипту.

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Lewis Margaret
Lewis Margaret
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Палестинцы как косовары, бошняки, черногорцы и украинцы. Непонятно, что такое и откуда взялось, зато визгу стоит, уж уши закладывает. )))))))))))))
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Waix Alex
Waix Alex
Палестинаэто незаконное государство, и поэтому нужно договариваться и соглашаться, если хотите существовать.
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