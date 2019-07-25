Припинено всі угоди: Палестина відмовилася від миру з Ізраїлем

Президент Палестини Махмуд Аббас заявив про припинення всіх мирних домовленостей з Ізраїлем.

Таке рішення він ухвалив за підсумками екстреного засідання уряду в четвер, 25 липня, пише WAFA.

"Ми не підкоримося диктату і відкидаємо спроби нав'язати факт скоєного, зокрема в Східному Єрусалимі. Все, що робить ізраїльська держава, є незаконним і недійсним", – сказав він, коментуючи знесення Ізраїлем 10 палестинських будинків у районі Сур-Бахер, у результаті яких палестинські цивільні особи були переміщені.

Махмуд Аббас holocaustrevisionism.blogspot.com

Він запевнив, що Палестина прагне до встановлення миру на своїх територіях.

"Але це не означає, що ми приймаємо статус-кво або здаємося окупантам. Ми не здамося і не будемо співіснувати з окупацією, і не приймемо "угоду століття". Палестина і Єрусалим не продаються. Це не угода з нерухомістю в рієлторській компанії", – підкреслив лідер Палестини.

Аббас також заявив, що "не буде ні миру, ні безпеки, ні стабільності в регіоні й світі без того, щоб люди повністю реалізували свої права".

"Незалежно від того, скільки часу це займе, огидна окупація буде переможена і наша майбутня держава буде незалежною", – підсумував він.

Ізраїль Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 травня Палестина і Ізраїль досягли угоди про припинення вогню за посередництва Єгипту.

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