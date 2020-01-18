Принца Гаррі і Меган Маркл позбавлять титулів і грошей - Букінгемський палац

Принц Гаррі і Меган Маркл позбудуться своїх титулів, а також їм перестануть виділяти кошти на офіційні заходи.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Букінгемського палацу. Відзначається, що з весни нинішнього року вони не будуть більше іменуватися Його і Її Королівська Високість.

Крім того, Гаррі і Меган збираються повернути скарбниці гроші, витрачені на ремонт свого Фрогмор-котеджу, який обійшовся платникам податків у 2,5 мільйони фунтів стерлінгів. Він залишиться їхнім будинком у Британії.

Принц Гаррі і Меган Маркл Reuters

Новини Маркл и принц Гарри устроили революцию

Королева Єлизавета II повідомила, що до цього рішення вони прийшли після місяців обговорень. Вона запевнила, що Меган Маркл, принц Гаррі і Арчі Харрісон залишаться улюбленими членами сім'ї, зазначивши, що Меган Маркл "дуже швидко стала повноправним членом сім'ї". При цьому королева подякувала Гаррі і Меган за роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення Герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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