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18 січня • оновлено в 22:37
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Принца Гаррі і Меган Маркл позбавлять титулів і грошей - Букінгемський палац

2.4т
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Принц Гаррі і Меган Маркл позбудуться своїх титулів, а також їм перестануть виділяти кошти на офіційні заходи.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Букінгемського палацу. Відзначається, що з весни нинішнього року вони не будуть більше іменуватися Його і Її Королівська Високість.

Крім того, Гаррі і Меган збираються повернути скарбниці гроші, витрачені на ремонт свого Фрогмор-котеджу, який обійшовся платникам податків у 2,5 мільйони фунтів стерлінгів. Він залишиться їхнім будинком у Британії.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл

Reuters

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Маркл и принц Гарри устроили революцию

Королева Єлизавета II повідомила, що до цього рішення вони прийшли після місяців обговорень. Вона запевнила, що Меган Маркл, принц Гаррі і Арчі Харрісон залишаться улюбленими членами сім'ї, зазначивши, що Меган Маркл "дуже швидко стала повноправним членом сім'ї". При цьому королева подякувала Гаррі і Меган за роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Погорілко
Особи
Меган Маркл принц Гаррі
Місце
Великобританія
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