МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

''Приніс вам пиво, але не дам'': українець яскраво висміяв нововведення "Пошти Росії"

2.4тЧитати матеріал російською

Український художник Андрій Петренко висміяв яскравою карикатурою новину про початок продажів пива у відділеннях "Пошти Росії".

На ній зображений мультиплікаційний герой Листоноша Пєчкін, який несе брендований ящик поштового оператора з пляшками. Новою роботою українець поділився на сторінці проекту kE? у Twitter.

"Росіяни, я вам пиво приніс, тільки я вам його не віддам. Тому що у вас грошей немає", — із сарказмом підписав він ілюстрацію, імітуючи звернення Пєчкіна до збіднілого населення Російської Федерації.

"Пошта Росії"

Deita.ru

Новини
Розстріляний Новий рік: Путіна висміяли у карикатурі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петренко присвятив карикатуру мілітаристській риториці російського президента Володимира Путіна. На ній зображений маленький Путін, який стоїть біля одного із символів Москви — Цар-гармати, і намагається вистрілити з неї прапором Російської Федерації.

Також в одній із робіт він висміяв ініціативу міністра оборони Росії Сергія Шойгу зробити сходи головного армійського храму з трофейних німецьких танків.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Андрій Петренко
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
13
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
CARGO 100
CARGO 100
Про "денег нет", в самом деле смешно ...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
CARGO 100,а что тебе ещё делать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги