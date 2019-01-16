''Приніс вам пиво, але не дам'': українець яскраво висміяв нововведення "Пошти Росії"

Український художник Андрій Петренко висміяв яскравою карикатурою новину про початок продажів пива у відділеннях "Пошти Росії".

На ній зображений мультиплікаційний герой Листоноша Пєчкін, який несе брендований ящик поштового оператора з пляшками. Новою роботою українець поділився на сторінці проекту kE? у Twitter.

"Росіяни, я вам пиво приніс, тільки я вам його не віддам. Тому що у вас грошей немає", — із сарказмом підписав він ілюстрацію, імітуючи звернення Пєчкіна до збіднілого населення Російської Федерації.

"Пошта Росії" Deita.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петренко присвятив карикатуру мілітаристській риториці російського президента Володимира Путіна. На ній зображений маленький Путін, який стоїть біля одного із символів Москви — Цар-гармати, і намагається вистрілити з неї прапором Російської Федерації.

Також в одній із робіт він висміяв ініціативу міністра оборони Росії Сергія Шойгу зробити сходи головного армійського храму з трофейних німецьких танків.

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