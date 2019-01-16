''Приніс вам пиво, але не дам'': українець яскраво висміяв нововведення "Пошти Росії"

Український художник Андрій Петренко висміяв яскравою карикатурою новину про початок продажів пива у відділеннях "Пошти Росії".
На ній зображений мультиплікаційний герой Листоноша Пєчкін, який несе брендований ящик поштового оператора з пляшками. Новою роботою українець поділився на сторінці проекту kE? у Twitter.
"Росіяни, я вам пиво приніс, тільки я вам його не віддам. Тому що у вас грошей немає", — із сарказмом підписав він ілюстрацію, імітуючи звернення Пєчкіна до збіднілого населення Російської Федерації.
"Пошта Росії"
Deita.ru
Росіяни я вам пиво приніс, тільки я вам його не віддам. Тому що у вас грошей немає ... # карикатура від #Petrenko- kE? (Andryi #Petrenko) (@kequestion) 16 січня 2019 р
Читай: https://t.co/6OErDuBitU pic.twitter.com/BZCDIKPRPQ
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Петренко присвятив карикатуру мілітаристській риториці російського президента Володимира Путіна. На ній зображений маленький Путін, який стоїть біля одного із символів Москви — Цар-гармати, і намагається вистрілити з неї прапором Російської Федерації.
Також в одній із робіт він висміяв ініціативу міністра оборони Росії Сергія Шойгу зробити сходи головного армійського храму з трофейних німецьких танків.
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