МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

"Примусимо до миру!" У Раді Федерації РФ пригрозили розділом України

10.8тЧитати новину російською

Член Ради Федерації Росії Ігор Морозов нахабно заявив, що Росія, яка розв'язала кровопролитну війну на Донбасі, повинна силою примусити Україну до миру.

Більш того, він брехливо звинуватив Київ у невиконанні Мінських угод і озвучив злочинну пропозицію про включення сходу України до свого складу за кримським сценарієм. Цинічну промову Морозов проголосив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

"Росія повинна заявити, що ми хочемо припинити все те, що відбувається на Донбасі з боку України. Мінські угоди не працюють з вини України. Тому ми її примусимо до миру! І ми більше не дамо вбивати людей, які живуть на Донбасі!" - зірвався на істерику член Ради Федерації Росії.

Новини
"Звільнити Південний Схід України": у Путіна розкрили масштабний план щодо захоплення

Крім того, він поділився своїми безглуздими роздумами про те, що на Донбасі нібито живуть винятково росіяни, яких потрібно врятувати від України, анексувавши нові землі незалежної держави.

"Ми вам не дамо майданів робити тут на території, де живуть росіяни! Ми показали, що підтримаємо Крим - і Крим повернувся в Росію. Треба зробити це відкритим для Донбасу, і все, припиниться війна усіляка!" - самовпевнено підсумував один із путінських ставлеників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат нелегітимної Держдуми РФ Росії Олексій Журавльов пригрозив Україні припиненням існування портових міст Маріуполя та Бердянська.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропагандаОперація Об'єднаних сил на Донбасіанексія КримуРосійсько-український конфлікт
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
20
Коментарі
71
38
Смішно
8
Цікаво
4
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авдеевский Йона
Авдеевский Йона
Давайте, давайте задроты лаптекопытные! Запугали ваще нас эти абизяны рашистские, посмотрим чаво запоете кады ваши вылупки дохлыми будут к вам возвращаься!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
При таких потугах ("принуждении Украины к миру") - у кацапии может случиться ректальный пролапс - в простонародье - выпадение прямой кишки. Анус не выдержит.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Заскавуліли мокшнські макаки в коментах! Значить зачепило... Макака завжди на захист макаки підніметься, нажаль люди - не завжди.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги