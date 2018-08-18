"Примусимо до миру!" У Раді Федерації РФ пригрозили розділом України

Член Ради Федерації Росії Ігор Морозов нахабно заявив, що Росія, яка розв'язала кровопролитну війну на Донбасі, повинна силою примусити Україну до миру.

Більш того, він брехливо звинуватив Київ у невиконанні Мінських угод і озвучив злочинну пропозицію про включення сходу України до свого складу за кримським сценарієм. Цинічну промову Морозов проголосив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

"Росія повинна заявити, що ми хочемо припинити все те, що відбувається на Донбасі з боку України. Мінські угоди не працюють з вини України. Тому ми її примусимо до миру! І ми більше не дамо вбивати людей, які живуть на Донбасі!" - зірвався на істерику член Ради Федерації Росії.

Крім того, він поділився своїми безглуздими роздумами про те, що на Донбасі нібито живуть винятково росіяни, яких потрібно врятувати від України, анексувавши нові землі незалежної держави.

"Ми вам не дамо майданів робити тут на території, де живуть росіяни! Ми показали, що підтримаємо Крим - і Крим повернувся в Росію. Треба зробити це відкритим для Донбасу, і все, припиниться війна усіляка!" - самовпевнено підсумував один із путінських ставлеників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат нелегітимної Держдуми РФ Росії Олексій Журавльов пригрозив Україні припиненням існування портових міст Маріуполя та Бердянська.