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"Примудряєтеся сказати Києв": Соловйов публічно зганьбився через українську мову

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов зганьбився безглуздими жартами, в яких він намагався спаплюжити українську мову, щоб образити українців.

Інцидент трапився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Володимир Зеленский с Кыива попросил Парубия, который не выговаривает половину звуков, собрать внеочередной заседание Райды из Кыева", — прокоментував рупор путінського режиму новини з України, навмисне перекручуючи кожне слово (в цитатах збережено стилістику автора).

Це обурило українського громадського діяча Вадима Трюхана, і він запитав Соловйова, чому йому складно нормально вимовити слово. "Рада, просте слово. Ви не можете сказати просте слово? Навіщо знущатися зі слова?" — сказав українець.

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

Новини
"Ви згниєте, а ми — в рай!" Соловйов зчепився з українцем у прямому ефірі

Однак пропагандист вирішив відповісти на зауваження новими "дотепами", знову виявивши свою невихованість і хамство.

"И Киев четыре буквы, а вы умудряетесь сказать Кыев. Нет бы сказали "пива нет", а то "пииииива нет", — єхидно сказав Соловйов, сміючись із власних дурних жартів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Zuk Vasiliy
Zuk Vasiliy
Старый анекдот, но в тему: "Куме, а ты знаєш, як москалі наш борщ називають - щі, а пиво - піво, а любов - блізость, повбивав би клятих москалів". Как сказала одна росийская жительница Крыма" "У нас язык так устоен, что не може виговаревать украинские слова, ему это не под силу". Вот они и мучаются дурью коверкая украинский язык. Они не осознаюч, что не в языке дело, а в мозгах. Это они так устроены, что им это не под силу. А понять этого ума нехватает.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
ну обезьяна она и в африке обезьяна,че на эту жертву аборта обижатся,это существо порожденое алкашами нуждается в лечении свинцом и огнем
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Gordon Yury
Gordon Yury
Чему тут удивляться - еще в далекие времена, с которыми московия себя пытается идентифицировать, их любимая императрица Екатерина II в слове из трех букв делала 4 ошибки... Кто из кремлевских тролей знает, что это за слово?
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