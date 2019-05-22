"Примудряєтеся сказати Києв": Соловйов публічно зганьбився через українську мову

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов зганьбився безглуздими жартами, в яких він намагався спаплюжити українську мову, щоб образити українців.

Інцидент трапився в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Володимир Зеленский с Кыива попросил Парубия, который не выговаривает половину звуков, собрать внеочередной заседание Райды из Кыева", — прокоментував рупор путінського режиму новини з України, навмисне перекручуючи кожне слово (в цитатах збережено стилістику автора).

Це обурило українського громадського діяча Вадима Трюхана, і він запитав Соловйова, чому йому складно нормально вимовити слово. "Рада, просте слово. Ви не можете сказати просте слово? Навіщо знущатися зі слова?" — сказав українець.

Володимир Соловйов Скріншот відео

Однак пропагандист вирішив відповісти на зауваження новими "дотепами", знову виявивши свою невихованість і хамство.

"И Киев четыре буквы, а вы умудряетесь сказать Кыев. Нет бы сказали "пива нет", а то "пииииива нет", — єхидно сказав Соловйов, сміючись із власних дурних жартів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Соловйов звинуватив Україну у підтримці "нацистських" законів і заявив, що українці ставляться до росіян, як гітлерівці до євреїв.

Крім того, він назвав український мовний закон дискримінацією прав російськомовних українців і пояснив голосування за нього примусом народу до власної мови.

Він обізвав українців "нацистськими тварюками" і видав фейк про те, що після ухвалення закону про мову в Україні будуть "мітити" росіян.

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