"Примати!" У Росії ведуча ризикнула висміяти вибори Путіна у прямому ефірі, її покарали

У Росії ведуча "Радіо СВ" Росина Буданс у прямому ефірі назвала вибори президента "балаганом", а тих, хто голосував за Володимира Путіна - "приматами".

Після цього її відсторонили від ефірів. Повідомлення про вжиті заходи було розміщено на сайті самого "Радіо СВ".

Аудіозапис скандального ефіру потрапив у мережу і викликав широкий громадський резонанс.

Заяву Буданс далі наводимо без змін:

"Балаган, звичайно, завершений, і хто купив оселедець на виборчій дільниці і горілочку в магазині за рогом, напевно сьогодні радісно святкує. Стабільність. Так, здається, ви це називаєте? Стабільно відстійне життя у країні, повній енергетичних і інших ресурсів, країні, де політики будують собі замки за кордоном, а пенсіонери вмирають від голоду і холоду, інваліди не можуть вийти на вулицю, а працівники соціально-значущих професій ледве зводять кінці з кінцями. Така стабільність перемогла. А ось у мене останнім часом все частіше складається враження, що я живу в країні, де 74% громадян - це примати. Окремий привіт, до речі, тим, хто у нас на Камчатці робив казково красиві вкидання у виборчі урни. Як вам ночами спиться, друзі, стабільно?".

Як повідомляв "Обозреватель", на чергових виборах президента в Росії Володимир Путін отримав 76,69%. Водночас екс-заступник міністра фінансів Росії Сергій Алексашенко показав діаграму, де можна спостерігати підтасовування явки на виборах.