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"Прикута до ліжка!" З'явилася нова версія "смерті" президента Туркменістану

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Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов не помер, а виїхав до Німеччини, де проходить лікування його мати.

Про це передає "Лента" з посиланням на джерело в політичних колах країни.

"(Президент – Ред.) не помер, а полетів до Німеччини до матері, яка ось уже 10 днів перебуває в тяжкому стані і прикута до ліжка", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомили, що глава Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов помер в суботу, 20 липня.

У той же час посольство Туркменістану в Росії заявило, що інформація про смерть Бердимухамедова не відповідає дійсності.

При цьому туркменські журналісти повідомили, що Бердимухамедов не з'являвся на публіці 10 днів – з 5 по 15 липня.

Гурбангули Бердимухамедов

Гурбангули Бердимухамедов

Відзначимо, що 15 липня державні телеканали повідомили, що глава держави пішов у відпустку, і показали репортаж про те, як він пише книгу і проводить час з сім'єю. З того моменту інформації про Бердимухамедові не було.

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Особа
Гурбангули Бердимухамедов
Місце
Туркменістан
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