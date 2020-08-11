Прикордонники Білорусі показали, як Тихановська покинула країну. Відео

Марина Ліснічук Світ 14:19, 11.08.2020 Оновлено: 14:25, 11.08.2020

Прикордонники Білорусі оприлюднили відео того, як опонентка Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тихановська покинула країну, яку сколихнули протести.

На кадрах видно, як авто опозиціонерка перетинає державний кордон у пункті пропуску "Котлівка". Ролик було опубліковано в Telegram-каналі "Кстати" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Можемо підтвердити, що вона покинула територію Білорусі. Виїхала в Литву", – поінформували в білоруському Держприкордонкомітеті.

Тихановська покинула Білорусь
(Telegram-канал "Кстати")

Нагадаємо, що Тихановська покинула країну в ніч на 11 серпня. Пізніше вона опублікувала своє звернення, в якому зізналася, що виїхала заради своїх дітей.

Авто опозиціонерки перетнуло державний кордон у пункті пропуску "Котлівка"
(Telegram-канал "Кстати")
Тихановська виїхала з Білорусі
(Telegram-канал "Кстати")

(Джерело відео: Telegram-канал "Кстати")

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • на опозиційну кандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановську готувався замах, якому вдалося запобігти КДБ. Але 10 серпня її штаб повідомив, що вона зникла після візиту в ЦВК.

  • Пізніше глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Тихановська перебуває на волі та в безпеці в його країні.

  • Також глава литовського МЗС зазначив, що її насильно утримували в Білорусі до того, як вона прибула в Литву.

Коментувати
Світ

Дивіться також

На Київщині підліток убив 12-річну дівчинку й заховав тіло: підозрюваного затримали. Фото

Людям стріляли в спину, а Тихановська поїхала з країни: все про протести в Білорусі онлайн

У Києві підпалили Tesla ексглави ОП Богдана. Ексклюзив

З'явилося відео підпалу Tesla Богдана: машина згоріла дотла

Під Запоріжжям влаштували самосуд над групою шкуродерів. Відео