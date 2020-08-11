Прикордонники Білорусі показали, як Тихановська покинула країну. Відео
Прикордонники Білорусі оприлюднили відео того, як опонентка Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тихановська покинула країну, яку сколихнули протести.
На кадрах видно, як авто опозиціонерка перетинає державний кордон у пункті пропуску "Котлівка". Ролик було опубліковано в Telegram-каналі "Кстати" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Можемо підтвердити, що вона покинула територію Білорусі. Виїхала в Литву", – поінформували в білоруському Держприкордонкомітеті.
Нагадаємо, що Тихановська покинула країну в ніч на 11 серпня. Пізніше вона опублікувала своє звернення, в якому зізналася, що виїхала заради своїх дітей.
(Джерело відео: Telegram-канал "Кстати")
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на опозиційну кандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановську готувався замах, якому вдалося запобігти КДБ. Але 10 серпня її штаб повідомив, що вона зникла після візиту в ЦВК.
Пізніше глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Тихановська перебуває на волі та в безпеці в його країні.
Також глава литовського МЗС зазначив, що її насильно утримували в Білорусі до того, як вона прибула в Литву.