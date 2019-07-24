Прийшли з прапорами України: РФ охопив масовий протест проти свавілля

У Санкт-Петербурзі (Росія) в середу, 24 липня, відбувся узгоджений із владою мітинг за чесні вибори.

Він пройшов на площі перед Фінляндським вокзалом, пише "НВ". За оцінками МВС РФ, в акції взяли участь близько 2,2 тисячі людей, за оцінками організаторів – від 4 до 7 (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Росіяни вийшли на вулиці через множинні порушення в роботі муніципальних виборчкомів, а також скандали при підготовці виборів губернатора Петербурга, призначених на 8 вересня.

Мітинг в Петербурзі 24 липня twitter.com/Activatica

На фотографіях, зроблених під час акції, зафіксовано, як хтось прийшов на мітинг з українськими прапорами.

Також на знімках видно, що учасники акції тримали в руках плакати: "Допускай!" "Я имею право на своего кандидата", "Выборы! Выборы! В избиркомах..."

Мітинг в Петербурзі 24 липня Telegram-канал Лесонавал

Мітинг в Петербурзі 24 липня Telegram-канал Лесонавал

Мітинг в Петербурзі 24 липня fontanka.ru

Мітинг в Петербурзі 24 липня fontanka.ru

Організаторами акції виступили десятки громадських організацій і рухів. Серед них "Объединенные демократы", "Красивый Петербург", "Весна" та інші.

Активісти вимагали перенести вибори, скасувати "муніципальний фільтр", зареєструвати на вибори всіх кандидатів і розформувати муніципальні виборчкоми, замішані в порушеннях.

Мітинг в Петербурзі 24 липня fontanka.ru

Мітинг в Петербурзі 24 липня Соц мережі

Під час акції на сцені виступили понад 20 осіб. Серед них: кандидати в губернатори Петербурга Надія Тихонова, Володимир Бортко, Михайло Амосов, депутати Закса Борис Вишневський та Максим Резник, координатори рухів, незареєстровані кандидати на муніципальних виборах і інші.

Мітинг в Петербурзі 24 липня НВ

Поруч із місцем протесту чергували співробітники поліції, ОМОН і Росгвардії, було припарковано багато спецтранспорту: поліцейські автомобілі, великі автозаки, мінівени, автобуси "Пасажиравтотранс", які можуть використовувати для перевезення затриманих, і військова спецтехніка. Біля Ливарного мосту помітили поливальні машини.

Група поліцейських також чергувала на платформі станці метро "Площа Леніна" і на Фінляндському вокзалі.

Мітинг у Петербурзі 24 липня Telegram-канал "Протесты в мире"

Мітинг у Петербурзі 24 липня Telegram-канал "Протесты в мире"

# Петербург : мітинг проти свавілля на виборах починається із запізненням: перед рамками - великі черги, поліція влаштувала огляд всіх учасників і цензуру плакатів https://t.co/7Sryw2LeMp pic.twitter.com/mD99O9n5pA - Activatica (@Activatica) July 24, 2019

Як писав OBOZREVATEL, раніше, 14 липня, в центрі Москви зібралася акція протесту через масовий недопуск на вибори в Мосміськдуму представників позасистемної опозиції.

За оцінками російських ЗМІ, в акції взяли участь від 300 до 2 тисяч осіб.

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