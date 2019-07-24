Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

Прийшли з прапорами України: РФ охопив масовий протест проти свавілля

6.7т Читати матеріал російською

У Санкт-Петербурзі (Росія) в середу, 24 липня, відбувся узгоджений із владою мітинг за чесні вибори.

Він пройшов на площі перед Фінляндським вокзалом, пише "НВ". За оцінками МВС РФ, в акції взяли участь близько 2,2 тисячі людей, за оцінками організаторів – від 4 до 7 (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Росіяни вийшли на вулиці через множинні порушення в роботі муніципальних виборчкомів, а також скандали при підготовці виборів губернатора Петербурга, призначених на 8 вересня.

Новини
Протест у центрі Москви: з'явилися фото і відео жорсткого розгону

Мітинг в Петербурзі 24 липня

Мітинг в Петербурзі 24 липня

twitter.com/Activatica

На фотографіях, зроблених під час акції, зафіксовано, як хтось прийшов на мітинг з українськими прапорами.

Також на знімках видно, що учасники акції тримали в руках плакати: "Допускай!" "Я имею право на своего кандидата", "Выборы! Выборы! В избиркомах..."

Мітинг в Петербурзі 24 липня

Мітинг в Петербурзі 24 липня

Telegram-канал Лесонавал

Мітинг в Петербурзі 24 липня

Мітинг в Петербурзі 24 липня

Telegram-канал Лесонавал

Мітинг в Петербурзі 24 липня

Мітинг в Петербурзі 24 липня

fontanka.ru

Мітинг в Петербурзі 24 липня

Мітинг в Петербурзі 24 липня

fontanka.ru

Організаторами акції виступили десятки громадських організацій і рухів. Серед них "Объединенные демократы", "Красивый Петербург", "Весна" та інші.

Новини
"Гарматне м'ясо для Кремля!" У Росії збунтувалися проти армійського нововведення

Активісти вимагали перенести вибори, скасувати "муніципальний фільтр", зареєструвати на вибори всіх кандидатів і розформувати муніципальні виборчкоми, замішані в порушеннях.

Мітинг в Петербурзі 24 липня

Мітинг в Петербурзі 24 липня

fontanka.ru

Мітинг в Петербурзі 24 липня

Мітинг в Петербурзі 24 липня

Соц мережі

Під час акції на сцені виступили понад 20 осіб. Серед них: кандидати в губернатори Петербурга Надія Тихонова, Володимир Бортко, Михайло Амосов, депутати Закса Борис Вишневський та Максим Резник, координатори рухів, незареєстровані кандидати на муніципальних виборах і інші.

Мітинг в Петербурзі 24 липня

Мітинг в Петербурзі 24 липня

НВ

Поруч із місцем протесту чергували співробітники поліції, ОМОН і Росгвардії, було припарковано багато спецтранспорту: поліцейські автомобілі, великі автозаки, мінівени, автобуси "Пасажиравтотранс", які можуть використовувати для перевезення затриманих, і військова спецтехніка. Біля Ливарного мосту помітили поливальні машини.

Група поліцейських також чергувала на платформі станці метро "Площа Леніна" і на Фінляндському вокзалі.

Мітинг у Петербурзі 24 липня

Мітинг у Петербурзі 24 липня

Telegram-канал "Протесты в мире"

Мітинг у Петербурзі 24 липня

Мітинг у Петербурзі 24 липня

Telegram-канал "Протесты в мире"

Як писав OBOZREVATEL, раніше, 14 липня, в центрі Москви зібралася акція протесту через масовий недопуск на вибори в Мосміськдуму представників позасистемної опозиції.

За оцінками російських ЗМІ, в акції взяли участь від 300 до 2 тисяч осіб.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Вибори в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибори в Росії
Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
мітинг протест фотографии видео
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
8
19
Смішно
17
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Долго рассматривал картинки "массового протеста", пытаясь найти украинский флаг. Алё, вы в следующий раз хоть кружочком обведите, а если нет то нарисуйте, ато игра из цикла - "найдите предметы" не честная получилась.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Суки свидомые... Третий комментарий -- и всё бляди, удалили...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Андрущенко Владимир, и четвёртый сотрут, с.ука позорная!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Протест настолько "массовый", что поражает воображение... А наличие украинских флагов ни к селу ни к городу превращает действо в какую-то клоунаду
Показати коментар повністю
Відповісти
9
2
Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Mihailova Kristina, да , нет украинские флаги показывали ,психические и умственные способности этих людей!
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Kiev Mangust
Kiev Mangust
Mihailova Kristina, да, до майдана русанутые точно так же себя успокаивали
Показати коментар повністю
Відповісти
3
5

Блоги / думки

ads pixel