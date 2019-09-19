Прийшли з півночі: Саудівська Аравія показала дрони, які атакували нафтобази

Дрони, які атакували нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії прийшли з півночі і пов'язані з Іраном.
Про це повідомив представник прес-служби міністерства оборони Саудівської Аравії Турки аль-Малікі. Він показав уламки безпілотників, передає Repubblica.
Повідомляється, що зараз уряд Саудівської Аравії встановлює точне місце, звідки були відправлені безпілотники. Також поки не встановлено виробника ракет.
"У нас є докази того, що атака була здійснена не з Ємену. Іран спробував сфальсифікувати факти, напад на об'єкти Saudi Aramco сталося з півночі і за підтримки Ірану", – сказав Аль-Малікі
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Саудівській Аравії спалахнув найбільший в світі нафтозавод.
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