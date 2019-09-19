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19 вересня • оновлено в 08:06
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Прийшли з півночі: Саудівська Аравія показала дрони, які атакували нафтобази

2.3т Читати матеріал російською

Дрони, які атакували нафтопереробні заводи в Саудівській Аравії прийшли з півночі і пов'язані з Іраном.

Про це повідомив представник прес-служби міністерства оборони Саудівської Аравії Турки аль-Малікі. Він показав уламки безпілотників, передає Repubblica.

Повідомляється, що зараз уряд Саудівської Аравії встановлює точне місце, звідки були відправлені безпілотники. Також поки не встановлено виробника ракет.

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"У нас є докази того, що атака була здійснена не з Ємену. Іран спробував сфальсифікувати факти, напад на об'єкти Saudi Aramco сталося з півночі і за підтримки Ірану", – сказав Аль-Малікі

Прийшли з півночі: Саудівська Аравія показала дрони, які атакували нафтобази

repubblica.it

Прийшли з півночі: Саудівська Аравія показала дрони, які атакували нафтобази

repubblica.it

Прийшли з півночі: Саудівська Аравія показала дрони, які атакували нафтобази

repubblica.it

Прийшли з півночі: Саудівська Аравія показала дрони, які атакували нафтобази

repubblica.it

Прийшли з півночі: Саудівська Аравія показала дрони, які атакували нафтобази

repubblica.it

Прийшли з півночі: Саудівська Аравія показала дрони, які атакували нафтобази

repubblica.it

Прийшли з півночі: Саудівська Аравія показала дрони, які атакували нафтобази

repubblica.it

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Саудівській Аравії спалахнув найбільший в світі нафтозавод.

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Саудівська Аравія
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Levintsov Gennady
Levintsov Gennady
Отправте по кусочку одного и того же металла в лаборатории разных стран мира (для объективности). И станет понятно откуда растут уши.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Саудовская Аравия - спонсор терроризма и военный преступник. А ее нефтяная инфраструктура - легитимная мишень
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Levintsov Gennady
Levintsov Gennady
А почему надписи не на фарси? Или на арабском? Что-то неверется что у Ирана есть такие технологии. Мутная история.
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