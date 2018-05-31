Прийомного сина екс-посла Росії в Україні побили в елітному ліцеї

Прийомного сина колишнього посла Росії в Україні Михайла Зурабова, Антона, побили в ліцеї в елітному підмосковному районі Рубльовка.

Хлопець отримав серйозну травму і лише дивом все закінчилося добре, пише телеграм-канал Mash.

"Ліцей, де все сталося - елітний навіть за мірками Рубльовки. Розташований він у Жуківці і вчаться там самі розумієте хто. Але навіть серед них трапляються небезпечні бандити. Антон перейшов дорогу якраз однму з них, - Данилу Шимановському. Закінчилося все бійкою, під час якої Зурабову-молодшому прилетів шматок асфальту просто у голову. просто поруч зі скронею", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що цієї миті поблизу був водій родини Зурабова, який чекав на хлопчика після занять біля воріт ліцею і помітив Антона, який ішов, хитаючись, із величезним синцем на голові.

"Злого Данила Шимановського, до слова, вже виганяли з інших рубльовских шкіл. Але шлях до успіху, як відомо, не закінчується ніколи і Данило продовжив. Тепер з ним і його батьками працює поліція", - додали у Mash.

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