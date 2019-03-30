"Приймемо за пряму загрозу": США зробили різке попередження войовничій Росії

США у черговий раз застерегли Росію та інші країни через підтримку президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Вашингтон розглядатиме такі дії як "пряму загрозу" безпеки регіону.

Таку заяву зробив радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон, пише Reuters. "Ми настійно застерігаємо прихильників, які перебувають за межами Західної півкулі, від розгортання військових активів у Венесуелі або де-небудь ще в півкулі з наміром почати або розширити військові операції", – сказав він.

"Ми будемо розглядати такі провокаційні дії як пряму загрозу міжнародному миру і безпеці в регіоні. Ми будемо відстоювати і захищати інтереси Сполучених Штатів і наших партнерів у Західній півкулі", – попередив Болтон.

Джон Болтон (на задньому плані)

При цьому спеціальний представник США у Венесуелі Елліот Абрамс, виступаючи в Держдепартаменті, заявив, що держсекретар США Майк Помпео отримав список варіантів відповіді на зростаючу присутність Росії в Венесуелі, включаючи нові санкції.

"Для росіян було би помилкою думати, що у них тут свобода дій. Це не так", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було заявлено, що США можуть ввести нові санкції проти Російської Федерації за військову підтримку президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся