"Приїхав поділитися досвідом": "батько ДНР" засвітився в Росії

Один з колишніх ватажків терористів "ДНР", самопроголошений "губернатор" Донецької області Павло Губарєв взяв участь в одному з економічних форумів в Росії.

Відповідне фото опубліковано в паблік СуровийТомск в Twitter.

Судячи по кадру, Губарєв не просто відвідав захід, а й був спікером одному з майданчиків.

Все про Московському економічному форумі і дідусева цифрову економіку в одній картинці з місць подій: pic.twitter.com/YpEeu4efOK - ♞СуровийТомск (@Tomsk_Loud_News) May 26, 2018

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на появу терориста, який досить давно не виходив на публіку.

"Так по Россия24 повідомляють що: - Економіка "ДНР" росте небаченими темпами(с). Приїхав поділитися досвідом", "Россия24 зазвичай не бреше. Почім там в "ДНР" біткоіни Седна - не говорять?", "Я не думав що це дно може бути досягнуто. смітячи", "у нас на сусідній вулиці дурник жив. Одна особа. Якби не різниця в віці, подумала б, що це він","Справа Мавроді не повинно пропасти! Купуйте квитки ЛДНР", "С героїну на дешеву горілку перейшов", - коментують вони фото в мережі.

Також деякі користувачі назвали інформацію фейком, але в паблік в відповідь на це опублікували відео частини виступу терориста:

Нагадаємо, раніше Губарєв ненавмисно зізнався в дикості "ДНР" .