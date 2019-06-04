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"Приїдемо на танках!" Соловйов пригрозив Україні помстою за Жукова

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов гучно заявив, що Росія нібито приїде в Україну на танках, щоб помститися за знесення пам'ятника радянському маршалу Георгію Жукову в Харкові.

Він нахабно додав, що по-іншому "звільнити" країну вже не можливо. Агресивними погрозами рупор путінського режиму вибухнув в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Його неадекватний спіч почався зі звернення до українського політолога Вадима Карасьова. Зокрема, Соловйов запитав у нього, чи знесуть в Україні нові пам'ятники Жукову, які пропагандист поставить за свій рахунок. Українець відповів йому, що для початку потрібно хоча б спробувати зробити це.

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

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"Отримайте, як нацисти, по макітрі! Соловйов пригрозив новим "походом" в Україну

"Я-то поставлю, але тільки вам не сподобається. Тому що перед тим, як поставити, ми ж на танках приїдемо! Ми ж за честь Жукова можемо постояти!" – вигукнув рупор Кремля.

У свою чергу, Карасьов попросив обійтися без російських танків, але Соловйов відповів йому новими погрозами. "Ну, ви ж себе не звільнили без російських танків!" – огризнувся він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше одіозна путінська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що рівень підтримки президента Росії в Україні нібито настільки високий, що вже зараз в її столицю можна в'їжджати на танках.

Подібну риторику озвучував і екс-народний депутат Ігор Марков, який утік до Росії. Він погрожував Україні вторгненням російських танків і застосуванням іншої смертоносної зброї нібито для захисту Києво-Печерської лаври від ПЦУ.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Приезжай, мразота соловьиная, мы тебя в том же танке и зажарим!
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Grich Lara
Grich Lara
Боже,скільки дурнів наплодила Росія
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Чумы Лекарь
Чумы Лекарь
Всякая шавка всегда грозно лает, не более :)
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