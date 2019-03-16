"Прихистили нацистів!" У Росії вибухнули від злості через нові санкції США і Канади

Міністерство закордонних справ РФ назвало санкції, введені США та Канадою, "дрімучою русофобією" і пообіцяло "обов'язково відповісти".

Російські дипломати на сайті відомства заявили, що немає нічого нового або несподіваного в "черговій порції санкцій, скоординованій з європейськими союзниками", яку "видали США і Канада".

"Рестрикції знову намагаються обґрунтувати нібито агресивними діями Росії щодо України, "незаконним приєднанням Криму, додавши на цей раз безпідставні звинувачення в "невиправданому застосуванні сили" в Керченській протоці. При цьому для всіх, крім, напевно, авторів подібних рішень – очевидно, що санкційні раунди, скільки б їх не було, не приводять до бажаних для США і Канади результатів", – йдеться в повідомленні.

Санкції проти Росії "УП"

У МЗС РФ стверджують, що у канадської влади, судячи з усього, з'явилася патологічна "санкційна залежність", від якої вони не можуть позбутися.

"Очевидним є й те, що в прагненні розширювати свої антиросійські "чорні списки" північний сусід США намагається навіть у чомусь "перевершити" свого "великого брата", — сказано в заяві.

При цьому сенатор Олексій Пушков у своєму Twitter дорікнув цій країні тим, що саме вона після закінчення Великої світової війни прихистила на своїй території нацистів.

"Моральна" Канада не запровадила санкції проти Буша, Чейні, Рамсфелда і Блера, винних в загибелі сотень тисяч людей в Іраку, але із захватом вводить все нові санкції проти росс. політиків і глав держкомпаній. Вона ж після війни прихистила багатьох нацистів. Такі там "цінності". - Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня США, ЄС і Канада вдарили новими санкціями по Росії через Україну. Введення нових обмежень пов'язане з агресією Росії в Керченській протоці в кінці листопада 2018 року.

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