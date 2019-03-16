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"Прихистили нацистів!" У Росії вибухнули від злості через нові санкції США і Канади

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Міністерство закордонних справ РФ назвало санкції, введені США та Канадою, "дрімучою русофобією" і пообіцяло "обов'язково відповісти".

Російські дипломати на сайті відомства заявили, що немає нічого нового або несподіваного в "черговій порції санкцій, скоординованій з європейськими союзниками", яку "видали США і Канада".

"Рестрикції знову намагаються обґрунтувати нібито агресивними діями Росії щодо України, "незаконним приєднанням Криму, додавши на цей раз безпідставні звинувачення в "невиправданому застосуванні сили" в Керченській протоці. При цьому для всіх, крім, напевно, авторів подібних рішень – очевидно, що санкційні раунди, скільки б їх не було, не приводять до бажаних для США і Канади результатів", – йдеться в повідомленні.

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Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

"УП"

У МЗС РФ стверджують, що у канадської влади, судячи з усього, з'явилася патологічна "санкційна залежність", від якої вони не можуть позбутися.

"Очевидним є й те, що в прагненні розширювати свої антиросійські "чорні списки" північний сусід США намагається навіть у чомусь "перевершити" свого "великого брата", — сказано в заяві.

При цьому сенатор Олексій Пушков у своєму Twitter дорікнув цій країні тим, що саме вона після закінчення Великої світової війни прихистила на своїй території нацистів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня США, ЄС і Канада вдарили новими санкціями по Росії через Україну. Введення нових обмежень пов'язане з агресією Росії в Керченській протоці в кінці листопада 2018 року.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Росія
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Файбер Моня
Файбер Моня
Как показывает исторический опыт, санкции не стали способом эффективного воздействия на какую-либо страну. Ещё 50 лет назад санкции пиндосов против Кубы не возымели серьёзного эффекта и не привели к изменению внешнеполитического курса. То же можно сказать и про Иран, нефтяные запасы которого обеспечили и обеспечивают ему спокойную жизнь. Для России, у которой ресурсов более чем достаточно, эти санкции просто смешны и нелепы, пиндосы только себе создают проблемы, из которых сами, потом, не могут выбраться. С тем же успехом они могут пугать ежа своим голым задом. ))
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Перепил Недо
Перепил Недо
"Рестрикции снова пытаются обосновать якобы агрессивными действиями России в отношении Украины, "незаконным присоединением Крыма, добавив на этот раз безосновательные обвинения в "неоправданном применении силы" в Керченском проливе. При этом для всех, кроме, наверное, авторов подобных решений — очевидно, что санкционные раунды, сколько бы их не было, не приводят к желаемым для США и Канады результатам", — говорится в сообщении. Ничего,ничего. Перемелется, мука будет. Побольше санкций полезных и нужных.
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Дякевич Сергей
Дякевич Сергей
Этих кацапов не поймешь - то они говорят, что санкции для них о)(уенно полезные но тут же на них жалуются. От же ж дебилы.
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