Директор Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії, голова Російського історичного товариства Сергій Наришкін заявив, що український лідер Володимир Зеленський стає все прихильнішим до ідей націоналізму.

Таку реакцію у нього викликали заяви українського президента в ході візиту до Польщі, передає РИА Новости. Головний розвідник РФ звинуватив його у спотворенні історичних фактів.

Володимир Зеленський ТСН

"Пан Зеленський все більше і більше занурюється в ідеї українського націоналізму, забуваючи зовсім про те, за яким принципом називалися частини Червоної армії – за принципом географічного місця, де та чи інша частина формувалася, або ж, починаючи з 1943 року, відповідно до географічного напряму головних ударів", – стверджує Наришкін.

Він цинічно зазначив, що Львівська дивізія була сформована в Архангельську, а отримала свою назву після звільнення міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше топпропагандист Кремля Дмитро Смирнов нарвався на критику в мережі через безглуздий жарт про участь українців у Другій світовій війні.

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