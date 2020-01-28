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28 січня • оновлено в 12:33
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"Прихильний до націоналізму!" У російській розвідці злякалися Зеленського

3.3т
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Директор Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії, голова Російського історичного товариства Сергій Наришкін заявив, що український лідер Володимир Зеленський стає все прихильнішим до ідей націоналізму.

Таку реакцію у нього викликали заяви українського президента в ході візиту до Польщі, передає РИА Новости. Головний розвідник РФ звинуватив його у спотворенні історичних фактів.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

ТСН

"Пан Зеленський все більше і більше занурюється в ідеї українського націоналізму, забуваючи зовсім про те, за яким принципом називалися частини Червоної армії – за принципом географічного місця, де та чи інша частина формувалася, або ж, починаючи з 1943 року, відповідно до географічного напряму головних ударів", – стверджує Наришкін.

Він цинічно зазначив, що Львівська дивізія була сформована в Архангельську, а отримала свою назву після звільнення міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше топпропагандист Кремля Дмитро Смирнов нарвався на критику в мережі через безглуздий жарт про участь українців у Другій світовій війні.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Росія
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Нарышкин не врет. Сформирована 18 марта 1942 года в Вологде в Архангельском ВО. Личным составом дивизия комплектовалась в основном за счёт военнообязанных Вологодской, Архангельской областей и Коми АССР. В составе 38-й армии дивизия принимала участие в Проскуровско-Черновицкой операции (4 марта — 17 апреля 1944). 27 июля 1944 года в ходе Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции вместе с другими частями 1-го Украинского фронта освободила Львов, в честь чего в этот же день дивизия получила почётное наименование «Львовской». По материалам Википедии.
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Про " Львовскую дивизию" не знаю, а Уральско- Львовский танковый корпус был!
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Хо Хол
Хо Хол
Смешной анекдот. Спасибо.
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