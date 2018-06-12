Думаю, что заявление Трампа о России и G7 – это очередной пример тактики президента США, когда он для наибольшего результата пытается в процессе торгов о чем-либо с кем-либо сначала "наехать", потом "отъехать", применять тактику хорошего и плохого полицейских. Мы наблюдали это очень ярко в торговле с Ким Чен Ыном по поводу денуклеаризации Северной Кореи и встречи между ними. Можно сказать, что Трамп добился своего: на этой стадии развел и победил своего партнера по переговорам.

Это яркий, но не единственный пример: за время президентства Трампа мы видели уже неоднократно применение им этой тактики, - пишет Слава Рабинович для Апостроф. - Слова Трампа об участии России в саммите G7 на самом деле являются, на мой взгляд, примерно тем же методом, который Трамп достаточно часто и успешно применяет. Параллельно с этим не будем забывать, что практика участия каких-либо стран, которые формально не входят в "Большую семерку", на самом деле известна – во встречах иногда принимают участие главы других государств.

Большое политическое (и не только) значение имеет понимание статуса приглашенного лидера государства. Это может быть и статус уважаемого, почти что полноправного участника. Или же совершенно другой статус – буквально вызванного на ковер. Это может быть и относительно унизительный статус "разносчика подносов с чашками чая". Я думаю, что приглашение Путина на ковер или унизительная роль "разносчика чашек с чаем" – это примерно то, что Трамп имел в виду, не называя это своими словами. Он потенциально считает, что видеть "пациента" вживую вблизи – гораздо безопаснее для мира на всей планете. Возможно, попытки привлечь Путина к участию в различных встречах – это такое периодическое наблюдение у врача, а не потакание его преступным деяниям. Россия не вернется в G7 при Путине – это не то, что я почувствовал и понял в словах Трампа.

Вообще же в произошедшем на саммите, возможно, есть какая-то опасность для всего мира. Но давайте не забывать, что среди великих государств мира, особенно из числа "семерки", периодически возникают различного рода проблемы, и как-то после Второй мировой войны они всегда преодолеваются. Это происходит потому, что в этих странах "Большой семерки" никогда не известно заранее, кто станет следующим главой государства. Если проблемы между странами "Большой семерки" действительно будут подходить к той черте, которая называется "непреодолимые препятствия", то, скорее всего, избиратели этих стран переизберут лидеров или изберут новых таким образом, что эти разногласия как минимум отойдут назад от этой черты.

Трамп избран всего лишь на четыре года, и в этом ноябре исполняется уже два года с момента его избрания. Поэтому ему осталось всего лишь два. И никто не знает на данный момент, будет ли он переизбран на второй срок. Если он будет продолжать антагонизировать весь мир, как сейчас или еще хуже, Трампу, думаю, будет сложно удержаться в президентском кресле на второй срок.