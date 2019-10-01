Приєднання до Росії: у Лукашенка "дали задню"

У Білорусі заявили, що існує ряд перешкод для подальшого поглиблення інтеграції з Росією.

Глава білоруського МЗС Володимир Макей у інтерв'ю "РБК" зазначив, що податки, складності в поставках сільськогосподарської й промислової продукції, а також ціни на газ і нафту заважають створенню Союзної держави.

Дипломат зазначив, що через податковий маневр Білорусь може втратити до 10 мільярдів доларів. Водночас Мінськ зацікавлений з'ясувати "ці кричущі, кричущі питання, які лежать на поверхні".

"І природно, я думаю, що якщо вони не будуть вирішені, то говорити про підписання програми подальших дій буде важко, тому що ми не зрозуміємо логіки наших партнерів", – зазначив Макей.

Міністр заявив, що рішення щодо податкового маневру "зводить до нуля" всі попередні домовленості між Росією та Білоруссю, зокрема, пов'язані з майбутніми цінами на газ і нафту.

"Навіщо підписувати такі документи, які через деякий час стануть нікчемними?" – обурювався Макей.

При цьому він допустив, що до 8 грудня може відбутися підписання карти інтеграції двома президентами – Володимиром Путіним і Олександром Лукашенком. Він нагадав, що лідери країн домовилися про зустріч із нагоди 20-річчя Союзного договору, поставивши завдання перед урядами обох держав підготувати шляхи вирішення проблемних питань.

Лукашенко і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ надавали інформацію, що вже у 2022 році Росія й Білорусь можуть створити конфедеративну державу. Перші кроки будуть зроблені до 2021 року.

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