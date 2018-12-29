Приєднання Білорусі до Росії: у Путіна зробили заяву про союзну державу

Про приєднання Білорусі до Росії поки не йдеться. Наразі країни "рухаються назустріч одна одній, а не в один бік".

Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи чутки про об'єднання держав. Він згадав договір 1999 року "Про створення Союзної держави", передає РБК.

"Не треба бути голослівним, згадати 99-й рік, документ, на основі якого ми і стали союзною державою РФ і Білорусі. Там є речі певні, які прописані — і у фіскальних справах", — сказав Пєсков.

Згідно з цією угодою, Росія і Білорусь створюють "наддержавну структуру з єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним простором".

Пєсков додав, що Росія не розраховує на ухвалення проривних рішень в ході зустрічі Лукашенка з Путіним.

"Це шлях довгий, тут навряд чи варто очікувати якихось проривних рішень, бо це досить складна субстанція... Є питання, які менш масштабні, але не менш важливі для кожної зі сторін", — наголосив він.

Пєсков RT

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко повідомив про відмову РФ вважати Білорусь братньою державою.

Також російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв практично прямо заявив про можливість приєднання Білорусі до Росії, назвавши це "тіснішою інтеграцією".

У відповідь на це Лукашенко заявив, що шантажувати Білорусь і намагатися її нахилити, роблячи нахабні заяви щодо "інтеграції" держави – марно.