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Приєднання Білорусі до Росії: у Путіна зробили заяву про союзну державу

20.2тЧитати матеріал російською

Про приєднання Білорусі до Росії поки не йдеться. Наразі країни "рухаються назустріч одна одній, а не в один бік".

Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи чутки про об'єднання держав. Він згадав договір 1999 року "Про створення Союзної держави", передає РБК.

"Не треба бути голослівним, згадати 99-й рік, документ, на основі якого ми і стали союзною державою РФ і Білорусі. Там є речі певні, які прописані — і у фіскальних справах", — сказав Пєсков.

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Згідно з цією угодою, Росія і Білорусь створюють "наддержавну структуру з єдиним політичним, економічним, військовим, митним, валютним, юридичним, гуманітарним і культурним простором".

Пєсков додав, що Росія не розраховує на ухвалення проривних рішень в ході зустрічі Лукашенка з Путіним.

"Це шлях довгий, тут навряд чи варто очікувати якихось проривних рішень, бо це досить складна субстанція... Є питання, які менш масштабні, але не менш важливі для кожної зі сторін", — наголосив він.

Пєсков

Пєсков

RT

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко повідомив про відмову РФ вважати Білорусь братньою державою.

Також російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв практично прямо заявив про можливість приєднання Білорусі до Росії, назвавши це "тіснішою інтеграцією".

У відповідь на це Лукашенко заявив, що шантажувати Білорусь і намагатися її нахилити, роблячи нахабні заяви щодо "інтеграції" держави – марно.

Особа
Дмитро Пєсков
Місце
Росія
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Александрович Борис
Александрович Борис
Если Россия и присоеденит Беларусь, то уж точно об этом Украину спрашивать не будет, так что уважаемые рогули расслабтесь.
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Сожрет РФ Беларусь. Сожрет. Она всегда голодная эта страна. Свои то не кормят, только защищают- то в Украине, то в Сирии...
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Попова Ольга
Попова Ольга
ДИКИЕ МОГОЛЫ , НАСКОЧИЛИ В КРЫМ ---РАЗГРАБЫЛИ ВЗЯЛИ ЯСЫР , В СИРИЮ НАСКОЧИЛИ ТАМ ПО ЗУБАМ ОТ АМЕРИКОСОВ ВЫГРЕБЛИ , НАСКОЧИЛИ НА ДАУНБАСС---- РАЗГРАБИЛИ ВЗЯЛИ ЯСЫР , ТЕПЕРЬ НАСКОК НА БЕЛОРУСЬ ГЛАВНЫЙ МОГОЛ ДАЛ СОГЛАСИЕ НА РАЗГРАБЛЕНИЕ И ЯСЫР С БЕЛАРУСИ , СЧИТАЕМ ЧТО В БЕЛАРУСИ ЧУМА И ОСПА БЫЛА И ВЫКОСИЛА СТРАНУ , ПОТОМУ ЧТО ЭТА БЕДА ЭТО ЧУМА И ЧЕРНАЯ ОСПА
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