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"Приєднаємо вас до Росії!" Соловйов заявив про перемогу Путіна на виборах в Україні

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Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно заявив, що Росії доведеться приєднати до себе всю Україну. Це нібито пов'язано з тим, що на виборах президента України більшість громадян підтримали лідера країни-агресора Володимира Путіна.

Нетверезу дискусію з цього приводу пропагандист влаштував із українським екс-нардепом-утікачем Спиридоном Кілінкаровим на програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"А на скільки Путін популярний в Україні?" — з усмішкою звернувся Соловйов до колаборанта. Той відповів йому, мовляв, виходячи з того, що в першому турі виборів президент України Петро Порошенко набрав 16%, решта 84% нібито відійшли Путіну.

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"Народ сказав — Путін. І що тепер, Володимиру Володимировичу вас приєднувати? Чинний президент сказав: або він, або Путін. Набрав 16% — виходить, Путін", — продовжив свої неадекватні роздуми Соловйов, підігруючи безглуздому жарту Кілінкарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозна путінська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що рівень підтримки президента Росії в Україні нібито настільки високий, що вже зараз у її столицю можна в'їжджати на танках. Вона також збрехала, що про прихід Путіна до влади в Україні мріють 85% громадян.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Володимир СоловйовВолодимир ПутінПетро Порошенко
Місце
Росія
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Компасов Джип
Компасов Джип
А чего Соловьев неправильно сказал? На билборде Порошенко "борется" с Путиным. Главный конкурент (по словам Порошенко) - Путин. Порошенко набрал 16% - соответственно остальное Путин. С избранием вас, украинцы! За базаром следить надо...
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Для рагулей ,которые читают только заголовки и комменты, объясняю. Порося перед выборами заявил, что те кто голосует не за него, те голосуют за Путина, В результате за Порося. прголосовало 8 % ещё 8% он приписал себе, итого 16% . Вот и получается что за Путина проголосовало 84%.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Зеленский президент 1000% !! росийскии свиньи ..... пора подмываться
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