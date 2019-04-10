"Приєднаємо вас до Росії!" Соловйов заявив про перемогу Путіна на виборах в Україні

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно заявив, що Росії доведеться приєднати до себе всю Україну. Це нібито пов'язано з тим, що на виборах президента України більшість громадян підтримали лідера країни-агресора Володимира Путіна.

Нетверезу дискусію з цього приводу пропагандист влаштував із українським екс-нардепом-утікачем Спиридоном Кілінкаровим на програмі "Вечір з Володимиром Соловйовим" телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

"А на скільки Путін популярний в Україні?" — з усмішкою звернувся Соловйов до колаборанта. Той відповів йому, мовляв, виходячи з того, що в першому турі виборів президент України Петро Порошенко набрав 16%, решта 84% нібито відійшли Путіну.

"Народ сказав — Путін. І що тепер, Володимиру Володимировичу вас приєднувати? Чинний президент сказав: або він, або Путін. Набрав 16% — виходить, Путін", — продовжив свої неадекватні роздуми Соловйов, підігруючи безглуздому жарту Кілінкарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одіозна путінська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що рівень підтримки президента Росії в Україні нібито настільки високий, що вже зараз у її столицю можна в'їжджати на танках. Вона також збрехала, що про прихід Путіна до влади в Україні мріють 85% громадян.

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