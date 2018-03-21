Член виконавчого комітету Європейського союзу мовлення Петро Федоров заявив, що українці придумали міф про злочинницьку Росію і гібридну війну і, орієнтуючись на нього, зробили відносини сусідніх країн небратськими (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, він висловив переконання в тому, що після зміни влади в Києві ця ситуація виправиться, адже Російська Федерація і Україна назавжди залишаться слов'янськими країнами, близькими одна одній. Таку пропагандистську промову він озвучив в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

"Має бути дуже довгий шлях повернення до реальності. Тому що, що ми з вами бачимо? Живуть люди в Раді, на Банковій у світі ілюзій. Та й заради Бога. Ось вони придумали собі злочинницьку Росію, гібридну війну. Є чудове прислів'я, його мій друг-українець, сусід, дуже любить наводити: "Дурень думкою багатіє". Та заради Бога, але, по-перше, проблема полягає в тому, що ми не змінимо географію ніколи, ми ніколи не перестанемо бути слов'янськими народами з тим або іншим ступенем близькості, братства-небратства - це вже вирішується", - сказав Федоров.

Разом з тим, його дуже стурбував той факт, що українці ще дуже тривалий період часу не сприйматимуть Росію дружнім сусідом.

"Те, що нам ще довго доведеться мати відносини з людьми, які щиро впевнені у лиходійстві Росії - це факт. Це дуже серйозний факт, це не може не насторожувати", - схвильовано підсумував пропагандист.

Як повідомляв "Обозреватель", перший заступник голови Комітету нелегітимної Держдуми РФ з контролю і регламенту Олег Нілов заявив, що після перемоги Володимира Путіна на виборах президента Україна і Великобританія повинні бути напоготові і мучитися.