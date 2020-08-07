Причиною вибуху в порту Бейруту могла стати бомба, – президент Лівану
Президент Лівану Мішель Аун не виключає причетності до трагедії в порту Бейруту зовнішніх сил і навіть використання ракети чи бомби.
Про це він заявив в ефірі ліванського телеканалу MTV. Водночас підкреслив, що причина вибуху поки не встановлено.
"Є ймовірність втручання зовнішніх сил через використання ракети, бомби або за іншої діяльності", – припустив лідер ліванської держави.
Він зазначив, що влада країни хоче розібратися, чи було організовано "зовнішній напад" на порт 4 серпня, або ж там трапилася пожежа.
Також Аун додав, що запросив у президента Франції Еммануеля Макрона під час його візиту до Бейруту супутникові знімки моменту вибуху в порту. Якщо ж Париж не зможе їх надати, Ліван звернеться за цією допомогою до інших країн.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту. Кількість загиблих досягла більше 130 осіб, понад 3,7 тис. постраждали.
З'ясувалося, що трагедія в порту Бейруту трапилася в результаті детонації 2750 тонн аміачної селітри, яку в 2014 році вивантажили з судна Rhosus, яке належить російському бізнесмену.
Тоді як експерти в рамках початкового розслідування НП дійшли висновку, що причиною руйнівного вибуху в Бейруті стали бездіяльність і недбалість щодо зберігання вибухонебезпечних матеріалів (селітри) в порту.