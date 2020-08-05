Причиною вибуху в Бейруті став небезпечний вантаж з корабля росіянина – ЗМІ

Масштабний вибух в столиці Лівану Бейруті трапився в результаті детонації 2 750 тонн аміачної селітри, яку в 2014 році відвантажили з судна Rhosus, що належить російському бізнесменові.

Про це повідомив ліванський телеканал LBCI. У свою чергу "Медіазона" уточнила, що мова йде про Ігоря Гречушкіна з Хабаровська. Таку інформацію надали моряки, які працювали на Rhosus.

Конфіскована у вересні 2014 року селітра зберігалася на складі на 12-му причалі порту Бейрута в очікуванні подальшої утилізації. На засіданні Вищої ради з оборони Лівану оголосили дані про недавню інспекцію на пірсі, яка виявила, що на склад можна потрапити безперешкодно через щілину.

Вибух, за попередньою інформацією, трапився під час зварювальних робіт, які повинні були перекрити доступ всередину: від іскор спалахнули петарди, які також зберігалися на складі, а слідом здетонували 2 750 тон селітри. Портова інфраструктура була практично повністю знищена.

Директор порту повідомив раді, що аміачну селітру вивантажили на 12-й причал відповідно до рішення суду, і до конфіскуваного вантажу не було вільного доступу.

"Факти про цей небезпечний вантаж, що зберігався з 2014 року, тобто шість років, ми зберемо. Я проконтролюю хід цього розслідування", – пообіцяв прем'єр-міністр Лівану Хасан Діабі.

Відомо, що судно Rhosus, яке перевозило 2 750 тонн селітри з грузинського Батумі в Мозамбік, у вересні 2013 року зробило незаплановану зупинку в Бейруті через несправності на борту.

Інспекція, провівши обстеження Rhosus, заборонила екіпажу виводити судно з порту. Частину екіпажу ліванська влада відпустила, але залишила чотирьох моряків, яким заборонили сходити на землю до появи змінного екіпажу.

Власник судна, який проживає на Кіпрі, – уродженець Хабаровська Ігор Гречушкін. За словами моряків, він "фактично покинув судно" – юристи кредиторів отримали три ордери на арешт Rhosus, який працював під молдавським прапором.

"Спочатку на борту судна було вісім українських моряків. Після того, як моряки з нашою допомогою звернулися до українського консула, п'ятеро наших співвітчизників змогли повернутися додому. Для підтримки життєдіяльності судна на борту залишилися четверо членів екіпажу: троє українців і один росіянин", – розповіла деталі про скандальний корабель виконавча директорка одеського фонду допомоги морякам "Ассоль" Наталія Кламм.

За її словами, довгий час, членам екіпажу, котрі залишилися, довелося просити про допомогу. Повернулися з Лівану вони тільки через рік.

Що стосується небезпечного вантажу, який перевозив Rhosus, то його керівництво порту вирішило перемістити в один зі складів на березі до продажу або утилізації, розповідали юристи, які займалися резонансною справою.

Згідно з даними сервісу MarineTraffic, який в останній раз зафіксував місце розташування Rhosus в 2014 році, судно дійсно знаходилося неподалік від 12-го причалу, де трапився вибух.

Показово, що на тематичних форумах моряків часто трапляються негативні відгуки про судновласника Ігоря Гречушкіна і його компанію Teto Shipping Ltd: моряки пишуть про затримки зарплати і поганий стан судна.

Компанія Teto Shipping Ltd була зареєстрована на Маршаллових островах у 2012 році і припинила своє існування у вересні 2014 року.

Крім того, в 2013 році корабель Rhosus на 14 днів опинився під арештом в Севільї. Це підтверджують дані Міністерства транспорту Іспанії.

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